Tarihte Önemli Yatırımlara Göz Atıyoruz: Uluslararası Uzay İstasyonu Nasıl Yapıldı? Maliyeti Ne Kadar?

Uzay, insanlığın sonsuz merakını ve keşfetme arzusunu ateşleyen bir alan. Gökyüzünde parlayan yıldızlar, gezegenler ve uzay istasyonları, hepimizin içinde uyandırdığı hayranlıkla bilinir. İşte bu uzaydaki büyülü yapıların en dikkat çekicilerinden biri de Uluslararası Uzay İstasyonu'dur (ISS). ISS, sadece bir uzay laboratuvarı değil, aynı zamanda insanlığın uzaydaki varlığının bir simgesi olarak kabul edilir. Ancak, bu muazzam yapı nasıl inşa edildi ve bu kadar büyük bir projenin maliyeti ne kadar oldu? Şimdi, bu soruların cevaplarını keşfetmeye hazır mısınız? Öyleyse, ISS'nin hikayesi başlasın!