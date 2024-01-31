Tarihin En Büyük Kitlesel Göç Anlaşmalarından Türkiye-Yunanistan Nüfus Değişimi Sırasında Neler Yaşandı?
Tarihin En Büyük Kitlesel Göç Anlaşmalarından Türkiye-Yunanistan Nüfus Değişimi Sırasında Neler Yaşandı?
30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan iki milyona yakın insanın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir anlaşma imzaladı. Aradan geçen bir asra aşkın zamana rağmen 'mübadele' olarak isimlendirilen bu nüfus değişiminin sosyal etkileri hala devam ediyor.
Bu anlaşmaya göre, Türkiye sınırları içinde kalan Hristiyan Rumlar ile Yunanistan sınırları içinde kalan Müslüman Türkler zorunlu olarak yer değiştirdiler.
Neler yaşandığını içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Tarihte yaşanan bazı olaylar politik olarak mantıklı ve doğru gözükse de insani olarak dramatik sonuçlar doğurur. Bunun en önemli örneklerinden birisi ise 30 Ocak 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi.
Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları sonrası Rumeli bölgesindeki topraklarının tamamına yakınını kaybetti. Arkasında ise o topraklarda yüzyıllardır yaşayan Müslüman Türk toplumlar bıraktı.
Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamından Türkiye'de sadece İstanbul ile Gökçeada ve Bozcaada'da oturan Rumlar, Yunanistan'da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutuldular.
Mübadelede ise esas kriter olarak ırkın değil dini inancın esas alındığı gözlemlendi. Zira Anadolu'da Karaman bölgesinde yaşayan ve Türkçeden başka bir dil konuşmayan Hristiyanlar da Rum oldukları iddia edilerek zorunlu göçe tabii tutuldular.
Mübadilleri bekleyen başka ciddi sorunlar da vardı. Her iki ülkede de göçmenler topluma kabul edilmede zorluklarla karşılaştı.
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Mübadiller hem Türkiye'de hem Yunanistan'da zaman içinde kendi toplumlarını oluşturdular. Dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, yerleşim yerleri kurdular.
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