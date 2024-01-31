Tarihin En Büyük Kitlesel Göç Anlaşmalarından Türkiye-Yunanistan Nüfus Değişimi Sırasında Neler Yaşandı?

30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan iki milyona yakın insanın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir anlaşma imzaladı. Aradan geçen bir asra aşkın zamana rağmen 'mübadele' olarak isimlendirilen bu nüfus değişiminin sosyal etkileri hala devam ediyor.

Bu anlaşmaya göre, Türkiye sınırları içinde kalan Hristiyan Rumlar ile Yunanistan sınırları içinde kalan Müslüman Türkler zorunlu olarak yer değiştirdiler.

Neler yaşandığını içeriğimizde bulabilirsiniz.