Taksit Cazip Gelebilir Ya Sonrası? Taksitli Alışverişle İlgili Bilmen Gereken 10 Gerçek
Hani şu anı yaşa, sonra ödersin dedikleri cinsten bir tatlı kandırmaca var ya, işte o taksitli alışveriş! Cebini rahatlattığına yemin edebiliriz ama sonrası biraz karışık. Gelin, taksitli alışverişin o cazip perdesini aralayalım ve bilmeniz gerekenlere birlikte bakalım!
1. Taksit sadece kredi kartıyla olmuyor. Banka kredileri de var.
2. Faizli mi faizsiz mi aldın? İşte bütün mesele bu!
3. Taksit sayısı çok ama çok önemli bir husus.
4. Kredi kartı limitini bir anda bitirmemek lazım.
5. Asgari ödeme yapmak ucu görünmeyecek bir şekilde kuyu kazmaktır.
6. İade süreci taksitli alışverişte de taksitli olabilir.
7. Sözleşmeyi okumadan asla onaylamamalısınız.
8. Cayma hakkını ve tüketici kaklarını bilmek güçtür.
9. Bütçe planlaması şart!
10. Her kampanya size uygun olmayabilir.
