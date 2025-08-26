onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Taksit Cazip Gelebilir Ya Sonrası? Taksitli Alışverişle İlgili Bilmen Gereken 10 Gerçek

etiket Taksit Cazip Gelebilir Ya Sonrası? Taksitli Alışverişle İlgili Bilmen Gereken 10 Gerçek

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 14:01

Hani şu anı yaşa, sonra ödersin dedikleri cinsten bir tatlı kandırmaca var ya, işte o taksitli alışveriş! Cebini rahatlattığına yemin edebiliriz ama sonrası biraz karışık. Gelin, taksitli alışverişin o cazip perdesini aralayalım ve bilmeniz gerekenlere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Taksit sadece kredi kartıyla olmuyor. Banka kredileri de var.

Çoğumuz taksit deyince aklımıza direkt kredi kartı geliyor, değil mi? Ama aslında bankaların sunduğu alışveriş kredileri de var! Özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde, mesela hayalini kurduğunuz o son model televizyonu alırken, banka kredisiyle daha uzun vadelerde ödeme imkanı bulabilirsiniz. Kredi kartı limitin yetersiz kaldığında veya olur da daha düşük faiz oranları aradığında bu seçeneği aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. Böylece tek bir ödeme kanalına bağlı kalmadan, bütçenize en uygun çözümü rahatlıkla bulabilirsiniz. Alternatifleri değerlendirmek her zaman kazandırır.

2. Faizli mi faizsiz mi aldın? İşte bütün mesele bu!

'Aman canım, zaten taksitle alıyorum, ne fark eder?' dememelisiniz! Taksitli alışverişin en kritik noktası faiz oranları. Bazı mağazalar veya bankalar, peşin fiyatına taksit adı altında faizsiz seçenekler sunarken, bazıları her taksite bir miktar faiz ekleyebilmekte. Faiz farkı da, toplam ödeyeceğiniz tutarı tahmininizden çok daha fazla yükseltebiliyor. Alışveriş yapmadan önce satıcıya veya bankanıza mutlaka 'Bu taksitli işlemde faiz var mı?' diye sormayı unutmamalısınız.

3. Taksit sayısı çok ama çok önemli bir husus.

Ne kadar uzun vade, o kadar rahat ödeme, değil mi? Kulağa hoş geliyor ama her zaman öyle olmuyor. Genellikle taksit sayısı arttıkça bankaların uyguladığı faiz oranları da yükselme eğilimi gösteriyor. Yani 3 taksitle alacağınız bir ürünü 12 taksite böldüğünüzde ödeyeceğiniz toplam tutar faizler yüzünden ciddi oranda yükselecek. Küçük rakamlardaki alışverişleri çok fazla taksite bölmek de bir nevi astarının yüzünden pahalıya gelmesine sebep olabiliyor. Bütçenizi planlarken taksit sayısının uzunluğunun getireceği ek maliyetleri göz ardı etmemelisiniz özetle.

4. Kredi kartı limitini bir anda bitirmemek lazım.

Taksitli alışverişin büyüsüne kapılıp arka arkaya harcamalar yapmak kredi kartı limitini beklenenden hızlıca tüketiyor. Limitinin dolması demek de acil bir durumda veya planlamadığınız başka bir alışverişte kartınızı kullanamayacağınız anlamına geliyor aslında. Nakit sıkıntısı yaşayabilirsiniz yani. Taksitli alışveriş yaparken her zaman limitini göz önünde bulundurmalı ve bir anda büyük bir kısmını doldurmaktan mümkün mertebe kaçınmalısınız. Kredi kartı limitinizin finansal nefes alanınız olduğunu unutmamalısınız.

5. Asgari ödeme yapmak ucu görünmeyecek bir şekilde kuyu kazmaktır.

Kredi kartı ekstresi geldiği zaman sadece asgari ödeme tutarını yatırmak kısa vadede rahatlık gibi görünüyor ama aslında borç batağına giden gizli bir yol olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Asgari ödeme yaptığınızda kalan borcuna faiz işlemeye devam ediyor ve borcunuz her geçen ay daha da büyümüş oluyor.  İmkanınız varsa her zaman taksitlerinizin tamamını veya borcunuzun tamamını ödemeye çalışın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İade süreci taksitli alışverişte de taksitli olabilir.

Bir ürün aldınız, taksitlendirdiniz ve sonra iade etmeye karar verdiniz. Harika, şimdi param tek seferde geri gelecek diye düşünüyorsanız orada durmanız gerek. Taksitli alışverişlerde iade süreci de genellikle taksitli işliyor. Yani 10 taksitle aldığınız bir ürünü iade ettiğinizde, ödediğiniz taksitler size yine taksitler halinde iade ediliyor. Bu durumda maddi bir kaybınız olmaz ama paranızı tek seferde geri alamayabilirsiniz. İade süreçlerini ve bankanın iade takvimini önceden öğrenmelisiniz.

7. Sözleşmeyi okumadan asla onaylamamalısınız.

Online veya fiziksel fark etmiyor, taksitli alışveriş yaparken önüne gelen sözleşmeyi okumadan geçmemelisiniz. İçerisinde faiz oranları, vade farkları, gecikme cezaları ve hatta erken ödeme indirimleri gibi birçok önemli bilgi bulunuyor zira. Sözleşmeyi okumadan onaylamak başınıza ekstra işler açabilir de. Finansal okuryazarlığın temel kurallarından biri olduğundan bunu atlamamanız yararınıza olacak. Birkaç dakikanızı ayırarak ileride yaşayabileceğiniz potansiyel sıkıntıların önüne kolaylıkla geçebilirsiniz.

8. Cayma hakkını ve tüketici kaklarını bilmek güçtür.

8. Cayma hakkını ve tüketici kaklarını bilmek güçtür.

Taksitli satışlarda da tüketici haklarınız ve cayma hakkınız var. Örneğin, kapıdan veya mesafeli satışlarda 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama iade masrafları gibi bazı detaylar sözleşmede ayrıca yazıyor olabilir. Eğer taksitlerinizi ödemekte güçlük çekerseniz veya üründe bir sorun çıkarsa tüketici haklarını bilmek çok yol gösterici olur.

9. Bütçe planlaması şart!

Taksitli alışveriş, büyük harcamaları küçük parçalara bölerek cazip hale getiriyor. Ama bu, harcama limitini aşabileceğiniz anlamına gelmiyor tabii ki. Aylık gelirinizi ve sabit giderlerinizi göz önünde bulundurarak, taksit ödemelerinin bütçenize uygun olup olmadığını iyice hesaplamalısınız. Birden fazla taksitli alışverişin toplamı, aylık bütçenizi aşarsa ciddi zorluklar yaşamanız çok mümkün. Bu yüzden gelir ve gider dengenizi iyi korumalısınız..

10. Her kampanya size uygun olmayabilir.

Bankalar ve mağazalar sürekli yeni taksit kampanyaları sunuyorlar. Şu kadar taksit, bu kadar indirim gibi. Bu kampanyalar cazip görünüyor ama her zaman sizin için en avantajlısı olmayabiliyor da. Bazen faizsiz taksit sunan bir kampanya varken, başka bir kampanya daha uzun vade ama yüksek faizle gelebiliyor. Kampanyaların detaylarını, faiz oranlarını ve ek masraflarını iyi incelemelisiniz. İhtiyacınız olmayan bir ürünü sırf kampanya var diye almak akıllıca bir seçenek olmaktan çok uzakta.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın