Taksit Cazip Gelebilir Ya Sonrası? Taksitli Alışverişle İlgili Bilmen Gereken 10 Gerçek

Bankalar ve mağazalar sürekli yeni taksit kampanyaları sunuyorlar. Şu kadar taksit, bu kadar indirim gibi. Bu kampanyalar cazip görünüyor ama her zaman sizin için en avantajlısı olmayabiliyor da. Bazen faizsiz taksit sunan bir kampanya varken, başka bir kampanya daha uzun vade ama yüksek faizle gelebiliyor. Kampanyaların detaylarını, faiz oranlarını ve ek masraflarını iyi incelemelisiniz. İhtiyacınız olmayan bir ürünü sırf kampanya var diye almak akıllıca bir seçenek olmaktan çok uzakta.