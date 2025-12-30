onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Keremcem Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2025 - 13:31

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler yarışmasının kadrosu açıklandığında en çok dikkat çeken isimlerden biri Keremcem olmuştu. Hem oyuncu kimliğiyle hem de şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız yetenekli ismin yeniden ekranlara dönüyor olması hayranlarını sevindirmişti. Şimdiyse Keremcem’in hayatına dair detaylar merak ediliyor. Keremcem kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyer başlangıcı nasıl oldu? Gelin Keremcem’i yakından tanıyalım!

Keremcem Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Kerem Cem Dürük 5 Ocak 1978’de Milas’ta dünyaya geldi. İlkokulu Milas Sakarya İlkokulu’nda okudu. Ortaokul eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladıktan sonra Muğla Turgutreis Lisesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürdü ve 2003 yılında diplomasını aldı. Müziğe olan ilgisi lise döneminde başladı ve bu yıllarda gitar çalmayı öğrendi.

Keremcem’in Kariyer Başlangıcı

Üniversite döneminde tanıştığı arkadaşı Yunus Adak’la birlikte şarkı yazmaya ve besteler üretmeye devam etti. 2001 yılında Yonca Evcimik’in yönlendirmesiyle İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Evcimik’in aracılığıyla 2004’te müzik dünyasının önemli isimlerinden Aykut Gürel’le çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl, ilk albümü Eylül İrem Records etiketiyle dinleyiciyle buluştu. “Nerelere Gideyim”, “Pardesü”, “Ağlayalım Beraber” ve “Aşk Oyunu” gibi parçaların yer aldığı albüm, sanatçının adını geniş kitlelere duyururken POPSAV ve Altın Kelebek’te “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödüllerini kazanmasını sağladı.

Keremcem’in Dizileri ve Şarkıları

Kariyerine birçok başarı sığdıran ünlü sanatçı, 2000’lerin başında yer aldığı diziler ve yine o zaman seslendirdiği şarkılarıyla yükselişini yaşadı.

İşte yer aldığı ilk projeler 👇

  • 2005 Kerem ile Aslı

  • 2005 Aşk Oyunu

  • 2007 İki Yabancı

  • 2007 Avrupa Yakası Kerem

Ve albümleri 👇

  • 2004 Eylül

  • 2005 Eylül (Aşk Oyunu Bonus Track)

  • 2005 Maia

  • 2006 Aşk Bitti

  • 2008 Ateşler İçinde

  • 2009 Dokun

  • 2011 Hayata

  • 2013 Keremcem

  • 2024 6

Keremcem’in Aldığı Ödüller

  • 2005 – POPSAV Başarı Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı

  • 2005 – Future Gençlik ve Müzik Dergisi / En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

  • 2006 – 33. Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist

  • 2006 – 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri / En İyi Pop Erkek Şarkıcı (Aşk Bitti)

  • 2006 – Google Türkiye / Yılın En Çok Ziyaret Edilen Web Sitesi (keremcem.com) – Üçüncülük

  • 2006 – 10. İFA Ödülleri / En İyi Pop Erkek Şarkıcı

  • 2006 – NetBul Magazin / Türkiye’nin Erkek Pop Star’ı

  • 2007 – Jetix / En Sevilen Türk Erkek Şarkıcı

  • 2007 – Walt Disney / HSM-2 Şarkılarını Kendi Diline En İyi Adapte Eden Şarkıcı

  • 2008 – Kadir Has Üniversitesi Yılın En Has Bilişimcileri / En İyi Resmî Web Sitesi (Sanatçı)

  • 2009 – Algida Aslan Max Ödülleri / En Sevilen Erkek Sanatçı

  • 2009 – Gerçek Pop / En İyi Orkestralı Video Klip (Sana Ferrari Gerekti)

  • 2010 – Ayaklı Gazete / Türkiye’nin En Güzel Yüzlü Erkek Dizi Oyuncusu

  • 2010 – Magazin Plus / Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı

  • 2010 – Muğla Üniversitesi Altın Kariyer Ödülleri / En İyi Türk Pop Sanatçısı

  • 2011 – Aka Koleji Yılın En İyileri / Yılın En Beğenilen Pop Yıldızı

  • 2012 – Ege Üniversitesi / Yılın Sanatçısı

Keremcem’in Özel Hayatı

Keremcem’in 2014 yılında kendi gibi oyuncu Seda Güven’le Paris’te evlendiği ancak 2015’te çiftin yollarını ayırdığı biliniyor.

Keremcem’in Instagram Hesabı

Keremcem’in Instagram hesabı için 👉 @keremcem

Güncel takipçi sayısı ise 30 Aralık 2025 itibarıyla 831 bin.

