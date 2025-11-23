Süpürge Kullanma Şekline Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?
Ev süpürmek basit bir iş gibi görünür ama aslında kişiliğini ele veren gizli bir davranıştır! Herkesin tarzı kendine göre... Peki sen süpürgeyi eline aldığında hangi çizgi film karakterine dönüşüyorsun? Haydi birlikte bakalım! 👇
1. Süpürgeyi eline aldığında ilk yaptığın şey ne olur?
2. Peki süpürürken en çok hangi bölge seni çıldırtır?
3. Temizlik esnasında motivasyon kaynağın ne?
4. Burası önemli! Süpürgeyi eline alınca ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
5. Temizlikte su kullanımı konusunda tavrın?
6. Biraz da keyif diyelim! Evi süpürürken hangi özellik seni mest eder?
7. Evin hangi bölümünü süpürürken daha fazla özen gösterirsin?
8. Son olarak, süpürgeyi saklama şeklini sorsak?
Sünger Bob Kare Pantolon!
Marge Simpson!
Scooby Doo!
Garfield!
