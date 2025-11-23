onedio
Süpürge Kullanma Şekline Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

etiket Süpürge Kullanma Şekline Göre Hangi Çizgi Film Karakterisin?

23.11.2025 - 13:01

Ev süpürmek basit bir iş gibi görünür ama aslında kişiliğini ele veren gizli bir davranıştır! Herkesin tarzı kendine göre... Peki sen süpürgeyi eline aldığında hangi çizgi film karakterine dönüşüyorsun? Haydi birlikte bakalım! 👇

1. Süpürgeyi eline aldığında ilk yaptığın şey ne olur?

2. Peki süpürürken en çok hangi bölge seni çıldırtır?

3. Temizlik esnasında motivasyon kaynağın ne?

4. Burası önemli! Süpürgeyi eline alınca ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

5. Temizlikte su kullanımı konusunda tavrın?

6. Biraz da keyif diyelim! Evi süpürürken hangi özellik seni mest eder?

7. Evin hangi bölümünü süpürürken daha fazla özen gösterirsin?

8. Son olarak, süpürgeyi saklama şeklini sorsak?

Sünger Bob Kare Pantolon!

Eline süpürgeyi alınca adeta Bikini Bottom’da temizlik festivali başlıyor! Her hareketin neşeyle dolu, pozitif enerjin evi aydınlatıyor. Süpürürken bile gülümseyen bir tip olduğun için temizlik senin için iş değil, terapi. Ama kabul edelim, bazen o kadar coşuyorsun ki köşeler kalıyor. Eğer süpürürken hem eğlenmek hem de en ufak tozu bile bırakmamak istiyorsan Philips AquaTrio 9000 tam sana göre! Aynı anda süpürüp, yıkayıp, kurutuyor. Senin enerjine ayak uydurabilecek tek şey o!

Marge Simpson!

Temizlik senin için disiplin demek. Her köşenin planı var, her halının zamanı belli. Detaylara olan dikkatin takdire şayan, bazen biraz fazla bile olabilir!

Philips AquaTrio 9000’in akıllı su yönetimi sistemi sayesinde senin gibi titiz biri için ideal. Hem güçlü emiş performansı hem de hijyenik temizlik standardı seni tam anlamıyla tatmin edecek. Artık sen de Marge gibi rahat rahat temizlik yapabileceksin.

Scooby Doo!

Eline süpürgeyi alınca işler karışıyor ama sonunda bir şekilde mucize oluyor! Bazen kablolarla savaşıyorsun, bazen toz torbasını takmayı unutuyorsun ama ne olursa olsun evi tertemiz yapmayı başarıyorsun.

Philips AquaTrio 9000 seni bu karmaşadan kurtaracak çünkü kendi başına bile bir kahraman gibi. Tek dokunuşla hem ıslak hem kuru temizlik yapabiliyor. Sen de böylece Scooby Doo gibi keyfine bakabilirsin!

Garfield!

Temizlik senin için hızla bitmesi gereken bir zorunluluk. Ama temiz bir evde keyif çatmayı da kimse senin kadar sevemez. Süpürge senin elinde, konfor alanını geri kazanmanın aracı haline geliyor.

Philips AquaTrio 9000’in kablosuz kullanımı, senin gibi pratiklik seven biri için biçilmiş kaftan. Bir tuşla çalıştır, arkanı yasla, kalan işi o halletsin. Böylece sen de Garfield gibi lazanyan ile aşk yaşayabilirsin.

Liz Lemon
