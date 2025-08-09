onedio
Sueda'nın Eleştirisi Sonrası X Kullanıcıları Manifest ve Blackpink Gruplarını Birbiriyle Karşılaştırdı!

Sueda'nın Eleştirisi Sonrası X Kullanıcıları Manifest ve Blackpink Gruplarını Birbiriyle Karşılaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.08.2025 - 00:25

Hypers New Media tarafından düzenlenen 'Big5 Türkiye' yarışmasının galibi olarak kurulan Manifest grubu hem üyeleri hem de şarkılarıyla günümüzün en dikkat çeken isimlerinden olmayı sürdürüyor. 

Henüz ilk şarkıları Zamansızdık'la 6 ay önce sektöre giriş yapan, konser maratonları hızla başlayan ve belki de beklenmedik bir şöhretle karşılaşan kızlar kısa sürede eleştiri oklarını da üzerine çekmişti.

Son olarak Sueda'nın global K-pop grubu Blackpink'i eleştirmesiyle konuşulan Manifest, X kullanıcılarının iki grubu birbiriyle karşılaştırmasıyla gündeme geldi.

Müzik dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yapan Manifest, Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bundan altı ay önce ilk şarkılarını çıkaran, şimdilik bir hayli kısa süredir sektörde olan grup büyük bir ilgiyle karlılaştı.

Müzik dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yapan Manifest, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bundan altı ay önce ilk şarkılarını çıkaran, şimdilik bir hayli kısa süredir sektörde olan grup büyük bir ilgiyle karlılaştı.

Enerjik sahne performansları ve samimi şarkı sözleriyle her yaştan dinleyicinin kalbini kazanmayı başaran kızlar 7'den 70'e birçok kişiye hitap ediyor. Çocuklardan ebeveynlerine kadar birçok kişiyi kısa sürede kendine hayran bırakan Manifest, sadece müzik listelerinde değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 

Şimdiden Türkiye’de birçok şehirde verdikleri konserlerle sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan grup, genç neslin yanı sıra ailelerin de favorilerinden oldu!

Grubun üyeleri Sueda, Hilal, Lidya, Mina, Zeynep ve Esin, enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekerken eleştiriler de beraberinde geldi.

Sueda'nın açıklamasının ardından X'teki tartışma alevlenmişti.

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Blackpink, kısa sürede global müzik sahnesinin en parlak yıldızlarından biri haline geldi.

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Blackpink, kısa sürede global müzik sahnesinin en parlak yıldızlarından biri haline geldi.

Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa’dan oluşan dört kişilik bu grup, performansları,  görünümleri ve şarkılarıyla dünya çapında milyonlarca hayran kazandı.

“Ddu-Du Ddu-Du”, “Kill This Love” ve “How You Like That” gibi hitlerle sadece Asya’da değil, Avrupa, Amerika ve Türkiye’de de büyük yankı uyandıran Blackpink, K-Pop’un uluslararası yüzü olarak kabul ediliyor. Sosyal medyada rekorlar kıran grup, YouTube’da müzik videolarıyla milyonlarca izlenme elde ediyor.

İki grubu karşılaştırmak tabii ki mümkün değil ama bunun üzerine X kullanıcıları Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest ve Blackpink'i karşılaştırmaya başladı. Birisi 9 yıllık kariyerleriyle tüm dünyaya hitap eden Blackpink, diğeri ise 2 aylık, şimdilik sadece Türkiye'deki dinleyenlere yeni bir soluk getirmiş kız grubu unutmamak lazım tabii...

Buyurun X kullanıcılarından kimler ne demiş birlikte bakalım!

