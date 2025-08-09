Sueda'nın Eleştirisi Sonrası X Kullanıcıları Manifest ve Blackpink Gruplarını Birbiriyle Karşılaştırdı!

Hypers New Media tarafından düzenlenen 'Big5 Türkiye' yarışmasının galibi olarak kurulan Manifest grubu hem üyeleri hem de şarkılarıyla günümüzün en dikkat çeken isimlerinden olmayı sürdürüyor.

Henüz ilk şarkıları Zamansızdık'la 6 ay önce sektöre giriş yapan, konser maratonları hızla başlayan ve belki de beklenmedik bir şöhretle karşılaşan kızlar kısa sürede eleştiri oklarını da üzerine çekmişti.

Son olarak Sueda'nın global K-pop grubu Blackpink'i eleştirmesiyle konuşulan Manifest, X kullanıcılarının iki grubu birbiriyle karşılaştırmasıyla gündeme geldi.