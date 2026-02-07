onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2026 - 16:31

ABD'nin öncü otomobil üreticilerinden Ford, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford'un 1903 yılında kurduğu ikonik marka, üstün kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve saygın duruşuyla 2026 yılında da en çok tercih edilenler listesinde yer almayı hedefliyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi ünvanını da taşıyan Ford'un popüler modelleri Yeni Puma, Kuga, Puma GENE, Yeni Journey Courier ve Journey Courier BEV fiyat listelerinde yerini aldı. 

Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Şubat ayı fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Ford Şubat fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Fiyat Listesi Şubat 2026

Otomotiv endüstrisinin önde gelen firmalarından biri olan Ford, 7 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu. Ford'un elektrikli araçlar arasında öne çıkan modeli Puma GenE, geçtiğimiz ay 1.937.000 TL ile tüketicinin beğenisine sunulmuştu. Bu ay ise 2.015.200 TL'den başlayan fiyatlarıyla satışta! 

Uyarı: Ford tarafından belirtilen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Bu fiyatlar, markanın resmi web sitesinden alınmıştır. Ancak stok durumu, Şubat ayına özel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.009.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.202.600 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.347.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.950.200 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 2.015.200 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.145.100 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.539.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.669.500 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Şubat 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 4.187.200 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.481.300 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.158.900 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.279.200 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.968.300 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Şubat 2026
  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.092.300 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Şubat 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.455.200 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.102.100 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Puma ST Fiyat Listesi Şubat 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Şubat 2026

STSUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.525.400 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın