Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

ABD'nin öncü otomobil üreticilerinden Ford, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford'un 1903 yılında kurduğu ikonik marka, üstün kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve saygın duruşuyla 2026 yılında da en çok tercih edilenler listesinde yer almayı hedefliyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi ünvanını da taşıyan Ford'un popüler modelleri Yeni Puma, Kuga, Puma GENE, Yeni Journey Courier ve Journey Courier BEV fiyat listelerinde yerini aldı.

Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin Şubat ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford Şubat fiyat listesi