Şu Anki Moduna Göre Akşam Hangi Yemeği Yemelisin?
Akşam ne yesem diye düşünmekten sıkıldın mı? Ruh halin bugün sana hangi yemeği fısıldıyor, merak ediyor musun? Bu teste katıl, moduna en uygun akşam yemeğini birlikte keşfedelim!
Hazırsan, seni teste alalım👇
1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah nasıl uyandın?
2. Şimdi de şu anki ruh halini yansıtan emojiyi seç!
3. Söyle bakalım, karar vermen gereken önemli bir şey olduğunda duyguların ne kadar baskın oluyor?
4. Hayatının geri kalanında tek bir yiyecekle beslenmen gerekse bu hangi yiyecek olurdu?
5. Peki, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Birden beşe kadar bir puan verecek olsan kaç verirdin?
6. Akşam yemeğinin seni nasıl hissettirmesini istersin?
7. Tam şu an tatlı bir şey yeme isteğin var mı?
8. Son olarak, bu renklerden hangisi sana daha çok yakın geliyor?
Kuru fasulye ve pilav!
Makarna!
Sushi!
Salata!
