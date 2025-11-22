onedio
Şu Anki Moduna Göre Akşam Hangi Yemeği Yemelisin?

22.11.2025 - 17:31

Akşam ne yesem diye düşünmekten sıkıldın mı? Ruh halin bugün sana hangi yemeği fısıldıyor, merak ediyor musun? Bu teste katıl, moduna en uygun akşam yemeğini birlikte keşfedelim!

Hazırsan, seni teste alalım👇

1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah nasıl uyandın?

2. Şimdi de şu anki ruh halini yansıtan emojiyi seç!

3. Söyle bakalım, karar vermen gereken önemli bir şey olduğunda duyguların ne kadar baskın oluyor?

4. Hayatının geri kalanında tek bir yiyecekle beslenmen gerekse bu hangi yiyecek olurdu?

5. Peki, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Birden beşe kadar bir puan verecek olsan kaç verirdin?

6. Akşam yemeğinin seni nasıl hissettirmesini istersin?

7. Tam şu an tatlı bir şey yeme isteğin var mı?

8. Son olarak, bu renklerden hangisi sana daha çok yakın geliyor?

Kuru fasulye ve pilav!

Bugün kalbin biraz “evdeymiş gibi” hissetmek istiyor. Karmaşadan uzak, sade ama ruhu doyuran bir huzur arayışındasın. Gün içinde ne kadar yorulmuş olursan ol, içten içe seni sarmalayacak, geçmişin kokusunu taşıyan bir lezzet istiyorsun. İşte tam o an, mutfağın kapısından mis gibi tereyağında kavrulmuş kuru fasulyenin kokusu yayılıyor. Yanında tane tane pilav… Bu tabak sana sadece yemek değil, “iyi hissetme” hali de sunacak. Ne lüks, ne gösteriş. Sadece samimi, sıcacık bir doyum.

Makarna!

Bugün tam bir “rahatlama” modundasın! Zihnini çok yormadan, seni mutlu edecek basit ama keyifli bir şey arıyorsun. Makarna tam da bunun için var! Bir tabak sıcacık makarna, üzerine biraz peynir ya da en sevdiğin sos… Hepsi seni anında iyi hissettirecek sihirli malzemeler. Çünkü modunun yükselmesi için karmaşık ya da yeni şeylere gerek yok. Makarna gibi sade, sıcak ve tatmin edici lezzetler en güzel terapi. 

Sushi!

Bugün biraz farklı hissediyorsun; rutinlerden sıkılmış, yeni bir şeyler denemeye heveslisin. Belki enerjini tazelemek, belki de kendine küçük bir lüks yaşatmak istiyorsun. Sushi bu ruh haline birebir! Zarif, hafif ve yenilikçi… Her lokması sana “hayatın tadı çeşitlilikte” dedirterek modunu yükseltmene yardımcı olacak. Şimdiden afiyet olsun!

Salata!

Bir süredir yoğun tempoda koşturuyorsun ve şimdi biraz yavaşlamak istiyorsun. Kendine iyi gelen şeyleri fark etmeye başlamışsın; bu da senin değiştiğinin bir göstergesi. Bugün de bedenine, ruhuna ve zihnine iyi gelecek şeyler yapmak istiyorsun. Taze sebzelerin ferahlığı, zeytinyağının o hafif dokunuşu, belki biraz limon… Hepsi seni tazeleyip sakinleştirecek. Çünkü bazen denge, küçük bir salaya tabağıyla başlayabilir.

