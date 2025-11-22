Şu Anki Moduna Göre Akşam Hangi Yemeği Yemelisin?

Bugün tam bir “rahatlama” modundasın! Zihnini çok yormadan, seni mutlu edecek basit ama keyifli bir şey arıyorsun. Makarna tam da bunun için var! Bir tabak sıcacık makarna, üzerine biraz peynir ya da en sevdiğin sos… Hepsi seni anında iyi hissettirecek sihirli malzemeler. Çünkü modunun yükselmesi için karmaşık ya da yeni şeylere gerek yok. Makarna gibi sade, sıcak ve tatmin edici lezzetler en güzel terapi.