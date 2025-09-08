Sosyal Medyadaki Bant Daraltma Uygulaması Sona Erdi
Dün akşam saatlerinde CHP il binası önüne polis ekiplerinin gelmesi ve çevreyi bariyerlerle kuşatması ile birlikte birlikte sosyal medyada da bant daraltma uygulanmıştı. Başta İstanbul’da olmak üzere vatandaşlar X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube gibi sitelere girişlerde sorun yaşıyordu.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medyadaki bant daraltma uygulamasının sona erdiğini açıkladı.
Dün akşam CHP Istanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlar sonrasında sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gidilmişti.
