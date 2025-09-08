onedio
Sosyal Medyadaki Bant Daraltma Uygulaması Sona Erdi

Sosyal Medya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 21:44

Dün akşam saatlerinde CHP il binası önüne polis ekiplerinin gelmesi ve çevreyi bariyerlerle kuşatması ile birlikte birlikte sosyal medyada da bant daraltma uygulanmıştı. Başta İstanbul’da olmak üzere vatandaşlar X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube gibi sitelere girişlerde sorun yaşıyordu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medyadaki bant daraltma uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Dün akşam CHP Istanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlar sonrasında sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gidilmişti.

Vatandaşlar dün akşamda beri X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube’a girmekte zorluyor yaşıyordu. Tüm güren süren bant daraltma uygulamasının sona erdiği öğrenildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun paylaşımı 👇

twitter.com

'Aldığım bilgiye göre dün sosyal medya uygulamalarına yapılan bant daraltması tamamen kaldırıldı.'

"Engelli Web" isimli Twitter hesabının paylaşımı 👇

twitter.com

'Dün başlayan ve İstanbul'u etkileyen bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi. İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olmakla birlikte, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesini bekliyoruz.'

