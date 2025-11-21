onedio
Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kıran Türkçe AI Cover Şarkılar

Esra Demirci
21.11.2025 - 21:32

Son dönemde sosyal medyada yapay zekâyla üretilen Türkçe cover şarkılar büyük bir yükseliş yaşıyor. Mevcut şarkıların AI seslerle yeniden yorumlanması, kısa sürede milyonlara ulaşan içerikler ortaya çıkardı. TikTok ve Instagram’da özellikle bu tür coverların hızla yayılması, yapay zekâ vokallerinin ne kadar doğal ve güçlü bir noktaya geldiğini gösteriyor.

Biz de sosyal medyada dinlenme rekoru kıran Türkçe AI cover şarkıları sizler için derledik.

Sosyal medyada son aylarda en hızlı yükselen akımlardan biri, AI cover şarkılar oldu.

Orijinalleriyle kapışan AI şarkılar dinlenme rekoru kırarken söz konusu akım Türkçe şarkılara da sıçradı. TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla tüm kullanıcılara yayılan bu şarkılardan en sevilen ve en çok dinlenenleri sizler için sıraladık.

Ceza - Suspus (1950's Motown Soul AI Cover)

Ezhel - Felaket (1950's Motown Soul AI Cover)

SNAP - Manifest (Ai Arabesk Cover)

LVBEL C5 - TAK TAK TAK (1960's Motown Soul Version AI Cover)

TARKAN - Dudu (1950's Motown Soul AI Cover)

Aleyna Tilki - Bekleyenim (1960’s Motown Soul Version AI Cover)

LVBEL C5 - TAK TAK TAK (Arabesk Version)

