Sonbahar Geldiyse: Billboard'ın Hot 100 Listesinede Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.10.2025 - 17:04

Havaların soğumasına rağmen Billboard Hot 100 sıcak çikolata ve tarçın sıcaklığında! Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard'ın hangi şarkıları konuk ettiğine bakacağız. Bakalım bu ay Billboard Hot 100 listesinde neler var?

Sabrina Carpenter - Manchild

Saja Boys - Your Idol

HUNTR/X - How It's Done

Justin Bieber - Daisies

Rumi - Free

BigXthaPlug & Bailey Zimmerman - All The Way

Kehlani - Folded

Olivia Dean - Man I Need

Lady Gaga - The Dead Dance

Jordan Davis - Bar None

