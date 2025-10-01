Sonbahar Geldiyse: Billboard’ın Hot 100 Listesinede Neler Varmış Bakalım!
Havaların soğumasına rağmen Billboard Hot 100 sıcak çikolata ve tarçın sıcaklığında! Her ay olduğu gibi bu ay da Billboard'ın hangi şarkıları konuk ettiğine bakacağız. Bakalım bu ay Billboard Hot 100 listesinde neler var?
Sabrina Carpenter - Manchild
Saja Boys - Your Idol
HUNTR/X - How It's Done
Justin Bieber - Daisies
Rumi - Free
BigXthaPlug & Bailey Zimmerman - All The Way
Kehlani - Folded
Olivia Dean - Man I Need
Lady Gaga - The Dead Dance
Jordan Davis - Bar None
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
