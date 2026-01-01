Yüreklerimizi Dağlayan Hikayesiyle Eric Clapton'ın O Şarkısı: Tears in Heaven

Eric Clapton'ın her şarkısı ayrı güzel ama bir şarkısı var ki hem hikayesiyle hem de sözleriyle kalbimizi resmen çaldı. O meşhur şarkı tabii ki Tears in Heaven. Peki bu şarkının hikayesi ne? Bu şarkıda Clapton ne anlatmak istedi? İşte hepimizin yüreklerini sağlayan o şarkı ve ardındaki hikaye...