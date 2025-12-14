onedio
Son 5 Gün: TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Bu Hafta Bitiyor!

Dilara Bağcı Peker
14.12.2025 - 21:28

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında duyurulan 500 bin konuta başvurular devam ediyor. 81 ilimizde inşa edilecek olan 500 bin konut, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TOKİ 500 bin konuta başvurularda son gün yaklaşıyor!

Peki TOKİ 500 bin konuta nasıl başvuru yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında son gün yaklaşıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilimizde 500 bin konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular 10 Kasım'da başladı. Vatandaşların yoğun ilgisini gören TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında, evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. 50 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

TOKİ 500 bin konut son başvuru ne zaman?

TOKİ 500 bin konut başvurularının son tarihi e-Devlet üzerinden 18 Aralık, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'tır.

TOKİ 500 bin konut başvuru nasıl yapılır?

TOKİ başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan 'Konut / İşyeri Başvuru' hizmetini kullanabilirsiniz.

Ayrıca T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz.

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 bin konut kuraları, 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar çekilecek.

