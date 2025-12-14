Son 5 Gün: TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Bu Hafta Bitiyor!

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında duyurulan 500 bin konuta başvurular devam ediyor. 81 ilimizde inşa edilecek olan 500 bin konut, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TOKİ 500 bin konuta başvurularda son gün yaklaşıyor!

Peki TOKİ 500 bin konuta nasıl başvuru yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?