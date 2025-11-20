onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Soğuk Günlerde İçini Isıtacak: Kışın Vazgeçilmezi 10 Lezzetli Yemek

etiket Soğuk Günlerde İçini Isıtacak: Kışın Vazgeçilmezi 10 Lezzetli Yemek

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 20:31

Kış geldi, havalar soğudu, ama endişelenme! Üşümek yerine, sıcak bir kase çorba ya da doyurucu bir yemekle içini ısıtmak mümkün. Hadi gel, kalın montları bir kenara bırak, bu kış yemeklerine göz at! Hem soğuklarla mücadele etmek hem de damakları şenlendirmek için birbirinden lezzetli yemekleri keşfetmeye hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kızarmış Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

1. Kızarmış Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

Kışın soğuk günlerinde mutfakta geçireceğiniz zaman daha da keyifli hale gelsin! Kızarmış tavuk kanatları ve patates kızartması, hepimizin en sevdiği kombinasyonlardan biridir. Üstelik, bu tarifleri Phillips Çift Hazneli Airfryer ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Büyük haznede tavukları, küçük haznede ise patatesleri pişirerek, bu ikiliyi hızlıca hazırlayabilirsiniz.

Kızarmış Tavuk Kanatları

Malzemeler:

  • 10-12 tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Nasıl Yapılır?:

  • Tavuk kanatlarını yıkayıp, bir kaba alın.

  • Üzerine zeytinyağı, kekik, pul biber, tuz ve sarımsak tozunu ekleyin. Karıştırın ve 15-20 dakika marine edin.

  • Büyük hazneye tavukları yerleştirip, 200°C’de 25-30 dakika kadar pişirin. Ara sıra kanatları ters çevirerek her iki tarafını da güzelce kızartın.

  • Sıcak servis yapın, yanında bir dilim limonla tatlandırabilirsiniz.

Patates Kızartması

Malzemeler:

  • 3 adet büyük patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?:

  • Patatesleri soyup, ince dilimler halinde kesin.

  • Bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Karıştırarak iyice harmanlayın.

  • Küçük haznede patatesleri yerleştirip, 180°C’de 15-18 dakika pişirin. Ara sıra karıştırarak patateslerin her tarafının çıtır çıtır kızarmasını sağlayın.

  • Sıcak servis yapın, yanına ketçap veya mayonez de ekleyebilirsiniz.

2. Balkabağı Çorbası

2. Balkabağı Çorbası

Kışın vazgeçilmezi olan balkabağı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba için mükemmel bir malzeme. Hafif tatlımsı dokusu ve zengin besin değeriyle balkabağı çorbası, soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir seçenek!

Malzemeler:

  • 500 gr balkabağı (kabukları soyulmuş ve doğranmış)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 adet havuç (doğranmış)

  • 1 patates (doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

  • 1/2 su bardağı krema (isteğe bağlı)

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Balkabağını soyun ve iri parçalar halinde doğrayın. Aynı şekilde havuç, patates ve soğanı da doğrayın.

  • Balkabağı, havuç, patates ve soğanı bir kaba alın, üzerine zeytinyağını ekleyin, tuz, karabiber ve isteğe bağlı zerdeçalı da ilave edin. İyice karıştırarak sebzeleri harmanlayın.

  • Sebzeleri Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. 180°C’de 20-25 dakika kadar pişirin. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişmesini bekleyin.

  • Pişen sebzeleri Airfryer'dan çıkarın ve bir tencereye alın.

  • Üzerine sebze suyu veya tavuk suyu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın. 5-10 dakika kısık ateşte pişirin.

  • Sonrasında, bir el mikseri veya blender kullanarak sebzeleri püre haline getirin.

  • Çorbanın kıvamını istediğiniz gibi ayarlamak için su ekleyebilirsiniz.

  • Çorbanız hazır! Kremayı ekleyerek biraz daha zenginleştirebilirsiniz.

  • Sıcak olarak servis yapın. Üzerine kavrulmuş kabak çekirdeği veya taze nane ile süsleyebilirsiniz.

3. Tavuk Butları ve Sebzeli Börek

3. Tavuk Butları ve Sebzeli Börek

Soğuk kış akşamlarında, tavuk butları ve sebzeli börek gibi doyurucu ve lezzetli yemekler herkesin yüzünü güldürür.

Tavuk Butları

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Nasıl Yapılır?:

  • Tavuk butlarını zeytinyağı, kekik, pul biber ve tuz ile iyice harmanlayın.

  • Büyük haznede 200°C’de 30-35 dakika pişirin. Tavuklar dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak!

  • Servis ederken, yanına bir dilim limon da ekleyebilirsiniz.

Sebzeli Börek

Malzemeler:

  • 2 yufka

  • 1/2 su bardağı peynir

  • 1/2 su bardağı doğranmış ıspanak

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 1 yumurta

Nasıl Yapılır?

  • Yufkayı açın, üzerine peynir, ıspanak ve doğranmış soğanı yerleştirin.

  • Yufkayı sarıp, küçük haznede 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

  • Sıcak servis yapın.

4. Elmalı Turta

4. Elmalı Turta

Klasik bir tatlı olan elmalı turta, tatlı krizlerinizi mükemmel bir şekilde yatıştırır. Elmaların tatlılığı ve tarçın kokusu, kış günlerinin en güzel eşlikçisi. Hem büyük bir turta yapabilir hem de küçük porsiyonlarda hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 3 adet elma (kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı un (elma sosu için)

  • 1 paket hazır turta hamuru (veya ev yapımı)

  • 1 yumurta (üzeri için)

Nasıl Yapılır?

  • Elmaları soyup ince dilimleyin. Bir tavada tereyağını eritip, elma dilimlerini ekleyin. Üzerine şekeri ve tarçını ekleyip, elmalar yumuşayana kadar 5-7 dakika kadar pişirin.

  • Elma karışımının içine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve karıştırın, birkaç dakika pişirerek kıvam almasını sağlayın. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

  • Hazır turta hamurunu tepsiye serin. Hamurun altına elma karışımını dökün ve üzerine kalan hamurla kapak yaparak kapatın.

  • Üzerine yumurta sarısını sürüp, Phillips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 30-35 dakika kadar pişirin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkardıktan sonra biraz soğutun, ardından dilimleyerek servis edin

5. Tahinli Sufle

5. Tahinli Sufle

Eğer yoğun ve zengin bir tatlı arıyorsanız, tahinli sufle tam size göre! 

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C’ye ısıtın. Küçük sufle kaplarını yağlayın ve biraz şekerle kaplayarak üzerini hazırlayın.

  • Bir tavada tereyağını eritin, ardından tahini ekleyin ve karıştırarak 1-2 dakika pişirin.

  • Şeker, yumurta ve sütü karıştırıp, karışıma ekleyin. Ardından un ve tuzu da ekleyip homojen bir karışım elde edin.

  • Son olarak vanilini ekleyin ve karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına dökün ve Phillips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12-15 dakika kadar pişirin. Sufleler kabarıp altın rengini alınca Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesinden çıkarın.

  • Sıcak servis edin. Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kremalı Ispanaklı Tavuk

6. Kremalı Ispanaklı Tavuk

Kremalı ıspanaklı tavuk, zengin kreması ve lezzetli tavuk göğsü ile harika bir ana yemek oluşturuyor. 

Malzemeler:

  • 4 tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 150 gr ıspanak

  • 200 ml krema

  • 100 ml tavuk suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Nasıl Yapılır?:

  • Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle iyice tatlandırın. Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine tavukları yerleştirip, 180°C'de 18-20 dakika kadar pişirin. Tavukların dışı altın rengi olmalı ve içi tamamen pişmiş olmalı. 

  • Pişme süresi tavukların kalınlığına göre değişebilir, o yüzden pişirme sırasında bir iki kere kontrol etmekte fayda var.

  • Aynı zamanda, küçük haznede zeytinyağını ve tereyağını ısıtın. Soğanı ve sarımsağı ekleyin, 180°C'de soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

  • Ispanakları ekleyin ve ıspanaklar sönene kadar 2-3 dakika pişirin.

  • Tavuk suyu ve kremayı ekleyin, karıştırın. 2-3 dakika boyunca sosu pişirin. Sos koyulaşmaya başladığında pul biber ve kekik ekleyin.

  • Büyük haznede pişen tavukları çıkarın ve küçük haznede hazırladığınız kremalı ıspanaklı sosun içine ekleyin. Tavukları sosla birlikte birkaç dakika daha pişirin. Böylece tavuklar, kremalı ıspanak sosunu iyice çeker.

7. Domates Çorbası

7. Domates Çorbası

Domates çorbası kremalı ve zengin bir lezzet sunar.

Malzemeler:

  • 6 adet olgun domates

  • 2 diş sarımsak (bütün halde)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

  • Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)

  • Kaşar peyniri (rendelenmiş, üzerine eklemek için)

Nasıl Yapılır?

  • Domatesleri yıkayın ve ikiye bölün. Sarımsakları kabuklarını soyup domateslerin içine yerleştirin.

  • Domateslerin üzerine zeytinyağı gezdirin ve kekik serpin. Hazırladığınız domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. 200°C’de 15-16 dakika kadar pişirin. Bu süreçte domateslerin dış yüzeyi közleşirken, içi sulu kalacak ve çorbaya mükemmel bir tat katacak.

  • Pişen domatesleri Airfryer’dan çıkarın ve kabuklarını soyun. Ardından bir kaba alın.

  • Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Un kavrulunca, domatesleri ekleyin ve karıştırın. Ardından, bir el mikseri veya robot ile karışımı pürüzsüz hale getirin.

  • Püre haline getirdiğiniz domatesleri tencereye alın. Üzerine sebze suyu veya tavuk suyu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Çorbayı 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Bu süre zarfında çorbanın lezzetini iyice ortaya çıkaracak.

  • Çorbanız piştikten sonra, kremayı ekleyerek zenginleştirebilirsiniz (isteğe bağlı). Çorbanın kıvamını damak zevkinize göre ayarlamak için biraz daha su ekleyebilirsiniz.

  • Çorbanızı sıcak servis edin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

8. Tarhana Çorbası

8. Tarhana Çorbası

Philips Çift Hazneli Airfryer ile tarhana çorbası hazırlamak çok kolay!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tarhana

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 4 su bardağı su

  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

  • Yarım tatlı kaşığı nane

  • Karabiber (isteğe bağlı)

  • Tuz (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini hafifçe yağlayın.

  • Doğranmış soğanları ve ezdiğiniz sarımsakları Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin. 180°C’de 2-3 dakika kadar pişirin. Soğanlar yumuşayıp sarımsaklar kokusunu salana kadar pişirin.

  • Süre sonunda hazneyi açın, üzerine domates salçasını ekleyin ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

  • Tarhanayı, suyu, pul biberi, naneyi ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

  • Hazneyi tekrar kapatıp, 180°C’de 25 dakika kadar pişirin. Tarhana iyice pişene kadar karıştırın ve çorbanın kıvamı uygun hale gelsin.

  • Çorbanız piştikten sonra sıcak servis edin. Üzerine taze nane veya pul biber serpebilirsiniz.

9. Nohutlu Karalahana

9. Nohutlu Karalahana

Karalahananın zengin besin değerleri ve nohutun lezzeti bir araya geldiğinde, ortaya harika bir yemek çıkar.

Malzemeler:

  • 1 bağ karalahana (yıkanmış ve doğranmış)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanılabilir)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini hafifçe yağlayın. Doğranmış soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı, Airfryer'ın büyük haznesine ekleyin. 180°C’de 3-4 dakika kadar pişirin. Soğanlar yumuşayınca, sarımsakların kokusu çıkmaya başlayacak.

  • Pişen soğan ve sarımsağın üzerine domates salçasını, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

  • Haşlanmış nohutları (veya konserve nohutları) ekleyin, ardından doğranmış karalahanayı da ilave edin. Karıştırın ve 1 su bardağı suyu ekleyin.

  • 180°C’de 15-20 dakika kadar pişirin. Karalahanalar yumuşadıkça nohutlar ve baharatlar karışacak, lezzetler birbirine geçecek.

  • Pişirme süresi sonunda, isteğe bağlı olarak kekik ekleyin ve bir kez daha karıştırın. Çatal veya kaşıkla karıştırarak, karalahanaların tamamen yumuşadığından emin olun.

  • Nohutlu karalahanayı sıcak olarak servis edin. Yanında pilav veya ekmekle mükemmel bir öğün oluşturabilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın