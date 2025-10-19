onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sıradan Bir Günün Küçük Mutluluklarını Düşünürken Çalan Şarkılar

etiket Sıradan Bir Günün Küçük Mutluluklarını Düşünürken Çalan Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
19.10.2025 - 16:35

Hayat bazen büyük anlardan çok, küçük mutluluklarla güzelleşir. Bu tamamen sizin hangi pencereden hayata baktığınızla ilgilidir. Küçük mutluluklar deyince akla ilk gelenlerden biri de şarkılar! İşte keyifle dinleyeceğiniz ve gününüzü güzelleştirecek şarkılardan bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Riptide

2. I'm Yours

3. Don't Know Why

4. Banana Pancakes

5. Ho hey

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Put Your Records On

7. Only Love

8. Sit Next to Me

9. Shape Of You

10. Paradise

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın