Sıradan Bir Günün Küçük Mutluluklarını Düşünürken Çalan Şarkılar
Hayat bazen büyük anlardan çok, küçük mutluluklarla güzelleşir. Bu tamamen sizin hangi pencereden hayata baktığınızla ilgilidir. Küçük mutluluklar deyince akla ilk gelenlerden biri de şarkılar! İşte keyifle dinleyeceğiniz ve gününüzü güzelleştirecek şarkılardan bazıları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Riptide
2. I'm Yours
3. Don't Know Why
4. Banana Pancakes
5. Ho hey
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Put Your Records On
7. Only Love
8. Sit Next to Me
9. Shape Of You
10. Paradise
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın