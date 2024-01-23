Sıra Dışı Bir Askeri Darbe! "Bir De Bu Adama Laf mı Anlatacaktık?"
Sıra Dışı Bir Askeri Darbe! "Bir De Bu Adama Laf mı Anlatacaktık?"
23 Ocak 1913'te Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, İttihat Terakki liderlerinin hakimiyeti bütünüyle ele geçirdikleri bir askeri darbe yaşanmıştı.
Bu darbeyi enteresan kılan ise düşük rütbeli subayların, devletin en yüksek makamlarında bulunan üst rütbeli askerleri öldürmeleriydi.
Özellikle Harbiye Nazırı yani bugünkü Milli Savunma Bakanı Nazım Paşa'nın bu darbe sırasında öldürülme şekli çok ses getirdi.
Meşhur baskında neler yaşandığını birlikte inceleyelim.
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1912 yılında Osmanlı Devleti'nin kısa bir zaman önce kendi egemenliği altında olan küçük balkan devletleri tarafından yenilgiye uğraması, İstanbul'da büyük tepki ve üzüntüyle karşılanmıştı.
Osmanlı Ordusu'nun Balkan devletleri karşısında yenilgiler almasıyla hükûmet bir çıkmaza girmiş, üç aydır işgal altında bulunan Edirne'nin daha fazla direnemeyeceğinin anlaşıldığı günlerde başkentin İstanbul'dan Anadolu'ya taşınması da konuşulur olmuştu.
İttihatçılar öfkeyle binadan içeri girdiler. Sadrazam Kamil Paşa'nın makamına doğru çıkarken karşılarına komutanları Harbiye Nazırı Nazım Paşa çıktı.
Celal Bayar'ın anılarına göre paşanın arkasından yaklaşan Yakup Cemil, tabancasını Nazım Paşa'nın sağ şakağına doğrultarak tetiği çekti.
Olayın ardından Enver Bey ve Talat Bey, Kâmil Paşa'nın odasına girerek silah zoru ile istifasını yazdırmış; Enver Bey yola çıkarak istifa mektubunu saraya bizzat götürmüştü.
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Harbiye Nazırı'nı tüm soğukkanlılığı ile öldürerek darbenin başarılı olmasını sağlayan Yakup Cemil ise o günden sonra gönülden bağlı olduğu Enver Paşa'nın yanında kalmaya devam etti.
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