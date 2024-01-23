Sıra Dışı Bir Askeri Darbe! "Bir De Bu Adama Laf mı Anlatacaktık?"

Yere düşen harbiye nazırı oracıkta hayatını kaybetti. Afallayan ve şaşıran Enver Paşa, Yakup Cemil'e dönerek 'Buna ne gerek vardı? Delirdin mi sen?' şeklinde kızdı.

Yakup Cemil ise tarihe geçen o sözleri tam da o anda söyledi:

'Bir de bu adama laf mı anlatacaktık?'