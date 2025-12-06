Zaman Kapsülü Testi: 5 Yıl Sonraki Senin Sana Mesajı Ne Olacak?
Haydi, biraz zaman yolculuğuna çıkalım! 5 yıl sonraki senin, şu anki seninle konuşma fırsatı bulsa, acaba ne söylerdi? Belki de geçmişte kalan seni özlemle anıp, 'Keşke o günlerde daha çok eğlenseydim, daha çok risk alsaydım' derdi. Ya da belki de 'O zamanlar ne kadar da genç ve enerjiktim, keşke o enerjiyi daha verimli kullanabilseydim' diye iç geçirirdi.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Şu anda hayatındaki en büyük öncelik hangisi?
4. Büyük hedeflere yaklaşımın nasıl?
5. Değişim seni nasıl etkiler?
6. 5 yıl sonra hayatında en çok görmek istediğin şey ne?
7. Zor zamanlarda nasıl davranırsın?
8. Son olarak iç motivasyonunu en çok ne artırır?
Başardın! Çabaların karşılığını aldın.
9. Kendini buldun ve geliştin.
Kalbin dolu, bağların güçlendi.
Huzuru buldun, kendinle barıştın.
