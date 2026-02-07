onedio
Silinmeden Yetişin: 1-7 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 1-7 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 20:48

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen, Laguna Beach manzarasına karşı, yeni evlendiği Amerikalı eşiyle el ele romantik bir akşam yemeğinde poz verdi.

Seda Bakan

Seda Bakan

Seda Bakan, mavi gözlü kızıyla iç ısıtan bir poz paylaşıp “Mavişim” notunu düştü.

Tarkan

Tarkan

Tarkan, kızı Liya’ya kavuştuğu anlarla konser maratonunun sonunu paylaştı.

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkan Tütüncü’nün kendisini dev çantaya koyup taşıdığı anları paylaştı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz’ın “Odd Times” notuyla paylaştığı vintage saatler dikkat çekti.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, karlar içinde metalik tulumu ve dev kürküyle poz vererek kayak tatilini başlattı.

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım, deniz kenarında omzuna aldığı oğluyla manzarayınizlerken çekilen kareyi “Günün karesi” notuyla paylaştı.

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı’nın hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden aile pozunu “#36” notuyla paylaştı.

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz, siyah deri bant üstü, kemer detaylı şort takımı ve kısa peruk saçlarıyla verdiği pozla gündeme geldi.

Burak Deniz

Burak Deniz

Burak Deniz set temposuna ara verip ailesine kavuştuğu anları paylaştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
