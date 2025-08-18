onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sıla’dan Çeşme’de 5 Bin Kişilik Unutulmaz Gece: Timsahlı Kostümüyle Sahneyi Büyüledi

Sıla’dan Çeşme’de 5 Bin Kişilik Unutulmaz Gece: Timsahlı Kostümüyle Sahneyi Büyüledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.08.2025 - 16:09

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Sıla, yaz turnesi kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Binlerce kişinin akın ettiği konser alanı, sanatçının enerjisi ve şarkılarıyla baştan sona coşkuya boğuldu. Yaklaşık 5 bin hayranı, Sıla’nın sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederek görkemli bir koro oluşturdu. 

Yaz gecesine damga vuran bu konser, Çeşme’de adeta bir müzik şölenine dönüştü. Sanatçı, sesi kadar sahne tarzıyla da izleyenleri büyüledi. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla, konser boyunca repertuvarındaki sevilen şarkıları arka arkaya seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Sıla, konser boyunca repertuvarındaki sevilen şarkıları arka arkaya seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Her şarkıda seyircinin coşkusu artarken, kalabalığın dev bir koro gibi sahneye eşlik etmesi dikkat çekti. Sıla, konser boyunca dinleyicileriyle sohbet ederek samimi bir atmosfer oluşturdu. Sahneye pembe tonların hakim olduğu özel tasarım bir kıyafetle çıkan sanatçı, kostümüyle de geceye damgasını vurdu.

Elbisesinin önünü süsleyen taş işlemeli timsah figürleri, izleyenlerden tam not aldı.

Elbisesinin önünü süsleyen taş işlemeli timsah figürleri, izleyenlerden tam not aldı.

Cesur ve iddialı tarzıyla alkış toplayan Sıla, sahnede hem zarif hem de güçlü bir duruş sergiledi. Sanatçının görünümü, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Konser boyunca binlerce telefon ışığıyla aydınlanan alan, görsel bir şöleni andırdı.

Çeşme’nin sıcak yaz akşamına eşlik eden bu konser, izleyenlerin hafızasına altın harflerle yazıldı!

Çeşme’nin sıcak yaz akşamına eşlik eden bu konser, izleyenlerin hafızasına altın harflerle yazıldı!

Sıla’nın güçlü sesi ve sahnedeki enerjisi, dinleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Sanatçı, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı. Çeşme’deki bu özel gece, yaz turnesinin en unutulmaz duraklarından biri olarak hafızalara kazındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın