Sıla’dan Çeşme’de 5 Bin Kişilik Unutulmaz Gece: Timsahlı Kostümüyle Sahneyi Büyüledi
Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Sıla, yaz turnesi kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Binlerce kişinin akın ettiği konser alanı, sanatçının enerjisi ve şarkılarıyla baştan sona coşkuya boğuldu. Yaklaşık 5 bin hayranı, Sıla’nın sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederek görkemli bir koro oluşturdu.
Yaz gecesine damga vuran bu konser, Çeşme’de adeta bir müzik şölenine dönüştü. Sanatçı, sesi kadar sahne tarzıyla da izleyenleri büyüledi. Gelin detaylara geçelim…
Sıla, konser boyunca repertuvarındaki sevilen şarkıları arka arkaya seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Elbisesinin önünü süsleyen taş işlemeli timsah figürleri, izleyenlerden tam not aldı.
Çeşme’nin sıcak yaz akşamına eşlik eden bu konser, izleyenlerin hafızasına altın harflerle yazıldı!
