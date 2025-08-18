Sıla’dan Çeşme’de 5 Bin Kişilik Unutulmaz Gece: Timsahlı Kostümüyle Sahneyi Büyüledi

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Sıla, yaz turnesi kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Binlerce kişinin akın ettiği konser alanı, sanatçının enerjisi ve şarkılarıyla baştan sona coşkuya boğuldu. Yaklaşık 5 bin hayranı, Sıla’nın sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederek görkemli bir koro oluşturdu.

Yaz gecesine damga vuran bu konser, Çeşme’de adeta bir müzik şölenine dönüştü. Sanatçı, sesi kadar sahne tarzıyla da izleyenleri büyüledi. Gelin detaylara geçelim…