Alizade, Hayranıyla Fotoğraf Çektirirken Belini Tutmasına İzin Vermediği Anları Paylaştı

Rap şarkılarıyla tanıdığımız Alizade kendine münhasır hal ve hareketleriyle gündemden düşmüyor. Göz önünde olan biri için alışık olmadığımız davranışlarıyla sıkça haberlere konu olan Alizade bu sefer bir hayranıyla olan fotoğraf çekimiyle konuşuluyor.

Sosyal medya hesabından kendiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri sıra sıra paylaşan Alizade, bir hayranıyla poz verirken belinden tutmasına izin vermediği anlarla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…