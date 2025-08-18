onedio
Alizade, Hayranıyla Fotoğraf Çektirirken Belini Tutmasına İzin Vermediği Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
18.08.2025 - 15:02

Rap şarkılarıyla tanıdığımız Alizade kendine münhasır hal ve hareketleriyle gündemden düşmüyor. Göz önünde olan biri için alışık olmadığımız davranışlarıyla sıkça haberlere konu olan Alizade bu sefer bir hayranıyla olan fotoğraf çekimiyle konuşuluyor. 

Sosyal medya hesabından kendiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri sıra sıra paylaşan Alizade, bir hayranıyla poz verirken belinden tutmasına izin vermediği anlarla dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

Önce videoyu izleyelim 👇

Fotoğraf çekimlerine ait videoların ardından Alizade, aşağıdaki görüntüleri de hikayesine ekledi.

Rapçinin hayranına müdahale ettiği anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından etkileşim aldı. “Erkeklere karşı tavrımız net” yorumları geldi. Görüntüler geçtiğimiz günlerde verdiği Kıbrıs konserinin sonrasına aitti. Alizade, o gün sahnede verdiği frikikle de adından söz ettirmişti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
