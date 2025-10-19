Sıcaklık 5 Derece Birden Azalacak! Meteoroloji Sağanak Yağış İçin Saat Verdi

Başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz ve Ege'nin bir kısmı güne sağanak yağışla başladı. Saat 06.00 itibarıyla başlayan yağış gün boyu etkili olacak.

Saat 12.00’den sonra iç kesimlere doğru gelecek sağanak yağış gece saatlerine kadar devam edecek. Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık 5 derece birden azalacak

Öte yandan hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3-5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.