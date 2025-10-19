onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sıcaklık 5 Derece Birden Azalacak! Meteoroloji Sağanak Yağış İçin Saat Verdi

Sıcaklık 5 Derece Birden Azalacak! Meteoroloji Sağanak Yağış İçin Saat Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 08:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Ekim 2025 Pazar hava durumunu yayınladı. 7 kente sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, 'Yağış var mı?' sorusunun yanıtını ise saat saat yağış durumunu açıklayarak verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 5 derece birden azalacak. Bugün hava nasıl? İşte 19 Ekim haritası...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Ekim Hava Durumu: Yağış Var mı?

19 Ekim Hava Durumu: Yağış Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde gün gün hava tahmin raporunu paylaşıyor. Pazar günü plan yapmak isteyenler 19 Ekim hava durumunu araştırıyor. Peki, 19 Ekim Pazar günü hava nasıl olacak, bugün yağış var mı? Yanıt, Meteoroloji'den geldi. 

Bugün hava nasıl?

Meteoroloji 19 Ekim 2025 Pazar raporunda 7 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların yoğun olacak ve dikkat edilmesi istenen kentler Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Karabük olarak açıklandı.

MGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.10.2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi.

Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi.

Başta Marmara olmak üzere Batı Karadeniz ve Ege'nin bir kısmı güne sağanak yağışla başladı. Saat 06.00 itibarıyla başlayan yağış gün boyu etkili olacak. 

Saat 12.00’den sonra iç kesimlere doğru gelecek sağanak yağış gece saatlerine kadar devam edecek. Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık 5 derece birden azalacak

Öte yandan hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3-5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın