Sıcaklık 5 Derece Birden Azalacak! Meteoroloji Sağanak Yağış İçin Saat Verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Ekim 2025 Pazar hava durumunu yayınladı. 7 kente sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, 'Yağış var mı?' sorusunun yanıtını ise saat saat yağış durumunu açıklayarak verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 5 derece birden azalacak. Bugün hava nasıl? İşte 19 Ekim haritası...
19 Ekim Hava Durumu: Yağış Var mı?
Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi.
