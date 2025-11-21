Sevgini Gösterme Şeklin Hangi Hayvanı Yansıtıyor?
Sevgi, her birimizin farklı şekillerde ifade ettiği evrensel bir duygudur. Peki, hiç düşündünüz mü? Bu sevgi gösterme biçiminiz, belki de bir hayvan karakteriyle örtüşüyor olabilir. Belki de siz, sevginizi koşulsuz bir şekilde ifade eden bir köpek gibisinizdir. Ya da belki de, sevginizi daha özgür ve bağımsız bir şekilde ifade eden bir kediye benziyorsunuzdur.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevdiğin birine sevgini en çok nasıl gösterirsin?
4. Sevgilinin moralinin bozuk olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
5. Romantik bir buluşmada seni en çok ne mutlu eder?
6. Sevgini sözlerle mi, hareketlerle mi gösterirsin?
7. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
8. Son olarak sevgilinin doğum günü yaklaşıyor. Ne yaparsın?
Köpek
Kedi
Kuş
Ayı
