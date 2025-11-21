Sevgi, her birimizin farklı şekillerde ifade ettiği evrensel bir duygudur. Peki, hiç düşündünüz mü? Bu sevgi gösterme biçiminiz, belki de bir hayvan karakteriyle örtüşüyor olabilir. Belki de siz, sevginizi koşulsuz bir şekilde ifade eden bir köpek gibisinizdir. Ya da belki de, sevginizi daha özgür ve bağımsız bir şekilde ifade eden bir kediye benziyorsunuzdur.

Sevgini Gösterme Şeklin Hangi Hayvanı Yansıtıyor?