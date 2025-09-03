Sevgilinle Hangi Disney Çiftisiniz?
Aşkın en büyülü hallerini Disney filmlerinde gördük… Bazen bir prenses ve cesur bir kahraman, bazen de zıt karakterlerin uyumu oldu bize ilham veren. Birlikte dünyayı dolaşmaya hazır maceraperestler misiniz, yoksa birbirinizin gözünde masalın sonundaki o “sonsuz mutluluğu” çoktan buldunuz mu? Peki ya siz? Sen ve sevgilin hangi Disney çiftine en çok benziyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. İdeal bir ilk buluşma sence nasıl olmalı?
4. Sevgilinin en sevdiğin özelliği nedir?
5. Çift olarak sizi en iyi tanımlayan kelime hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birlikte en çok ne yapmayı seversiniz?
7. Tartışma yaşandığında genellikle...
8. Birlikte bir film izleyecekseniz türü ne olurdu?
9. Sevgilinle bir kelime oyunu oynasanız, hanginiz kazanır?
10. Son olarak ona duyduğun sevgi her geçen gün katlanıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ariel & Prince Eric
Rapunzel & Flynn Rider
Anna & Kristoff
Tiana & Prince Naveen
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın