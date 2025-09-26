Sevdagül Tunçer Kimdir, Kaç Yaşında? Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden Neden İstifa Etti?

25 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevdagül Tunçer, Zafer Partisi ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. İstifasının ardından gerekçelere dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Tunçer’in kararı, Zafer Partisi’nin içinde yeni bir tartışma başlatırken, siyasi kariyerinin nasıl bir yön alacağı da merak konusu oldu.