Sevdagül Tunçer Kimdir, Kaç Yaşında? Sevdagül Tunçer Zafer Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 10:26

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, yaptığı açıklamayla partiden tamamen ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda “Sevdagül Tunçer kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları gündeme geldi. Eğitim hayatı, siyasi geçmişi ve istifa süreciyle dikkat çeken Tunçer’in biyografisi merak ediliyor. 

İşte Sevdagül Tunçer’in hayatı ve istifa kararına dair tüm detaylar...

Sevdagül Tunçer Kimdir?

01 Ocak 1992’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya gelen Sevdagül Tunçer, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Isparta Fen Lisesi’nde parasız yatılı okudu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerek hukuk eğitimine başladı. 2015 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı.

Meslek hayatına atıldıktan sonra 2018-2020 yılları arasında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak özel bir hukuk bürosunda yönetici avukatlık yaptı. 2020 yılında tekrar İstanbul Barosu’na geçerek kendi hukuk ofisini açtı.

Sevdagül Tunçer Kaç Yaşında?

1992 doğumlu olan Sevdagül Tunçer, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Sevdagül Tunçer Nereli?

Sevdagül Tunçer, Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğmuş ve eğitim hayatının ilk yıllarını burada geçirmiştir.

Sevdagül Tunçer’in Siyasi Kariyeri

Tunçer’in siyasi hayatı üniversite yıllarında başladı. 2012’de Atatürkçü Düşünce Kulübü’ne katıldı. Aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi oldu. Ancak 2013’te TGB’den ayrılarak farklı bir siyasi çizgiye yöneldi.

Sonraki yıllarda aktif siyasette yer almaya devam eden Tunçer, son olarak Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi olarak görev aldı.

Sevdagül Tunçer Zafer Partisi’nden Neden İstifa Etti?

25 Eylül 2025 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sevdagül Tunçer, Zafer Partisi ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu. İstifasının ardından gerekçelere dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Tunçer’in kararı, Zafer Partisi’nin içinde yeni bir tartışma başlatırken, siyasi kariyerinin nasıl bir yön alacağı da merak konusu oldu.

