Serumları Daha Etkili Hale Getiren Katmanlama Tekniğini Adım Adım Anlatıyoruz!

Birçok kişi cilt bakımını sadece yüz bölgesinde bırakıyor ama boyun ve dekolte bölgesi, yüz kadar hassas ve yaşlanma belirtilerini en hızlı gösteren yerlerden biri. O nedenle serumlarını sadece yüzüne değil, boyun ve dekolteye de nazikçe uygula. Yukarı doğru hareketlerle masaj yaparak sürmek ürünlerin daha iyi emilmesini sağlar.