Serumları Daha Etkili Hale Getiren Katmanlama Tekniğini Adım Adım Anlatıyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
26.10.2025 - 15:01

Cilt bakımında “layering” yani katmanlama tekniği son zamanların en popüler uygulamalarından biri. Peki nedir bu layering? Şimdi, adım adım bu tekniği nasıl uygulayabileceğini, hangi sırayla ilerlemen gerektiğini ve serumlarının gücünü nasıl katlayabileceğini anlatıyoruz! İşte detaylar!

1. Cildini temizleyerek başla.

Katmanlamanın ilk kuralı, üzerine sürdüğün her şeyin işe yaraması için temiz bir zemin gerektirmesi. Makyaj veya SPF varsa önce yağ ve/veya su temizleyiciyle başla. Bu aşamada cildini ovalamadan temizlemek, nazikçe durulamak ve hafif nemli bırakacak şekilde kurulamak önemli.

2. Tonik adımıyla pH ve nem dengesi kur.

Rutininde iyi bir tonik varsa bu, özellikle asit kullanacaksan cildinin pH’ını nazikçe dengelemeye yardım eder. Ayrıca hyalüronik gibi su tutucu içeriklerin daha iyi çalışması için cilt hafif nemliyken tonik uygulamak avantaj sağlar. Ayrıca, tonik seçimini cildinin ihtiyacına göre yap, mümkünse nazik ve alkolsüz olsun.

3. İnceden kalın yapılı ürünlere doğru ilerle.

Viskozitesi düşük, su bazlı ürünler (hyalüronik asit, niasinamid, hafif peptitler vb.) önce uygulanır. Çünkü ince moleküller cilde önce nüfuz ettiğinden daha yoğun ürünleri sonra kullanmak öncekileri kitlemek açısından önemli. Bunun için cilt bakımı ürünlerini azar azar kullanırsan fazla ürünün tabakalaşıp emilmeyi zorlaştırmasının önüne geçebilirsin.

4. Günde bir veya iki aktif limitinde kal, daha fazlasının olmamasına özen göster.

Her şeyi aynı anda sürmek cazip gelebilir ama cildin tepki verebilir. Özellikle asitler ve retinol gibi güçlü ikililer birlikte kullanıldığında hassasiyet artabilir. Eğer rutinine yeni bir aktif ekleyeceksen de önce çok sık sürmeden başla, cildinin tepkisini izle ve iyi gidiyorsa sıklığı artır.

5. Ürünlerin sırası ihtiyaçtan isteğe doğru gitmeli.

Cilt bakımında çözmek istediğin spesifik bir konu varsa o zaman cilt bakımının ilk adımlarında vaya rutininin tamamını o ihtiyaca göre şekillendir. Örneğin cildinde kırışıklık varsa tonikten başlayarak nemlendirici ürünler kullanman cildinin istediğin görünüme kavuşmasını sağlamaz. O yüzden öne cildinin ihtiyacı olan ürünlerle ilerlemeye çalış.

6. Nemlendiricinin katmanlamanın kilit adımı olduğunu unutma!

Serumları uyguladıktan sonra cildin nemini ve aktifleri kilitlemek için uygun bir nemlendirici seç. Hafif bir jel kremden zengin krem formuna kadar cildinin ihtiyacına göre bir tercih yapabilirsin. Nemlendirici adımı, altına uygulanan tonik, göz kremi ve serumların uzun süre ciltte kalmasını sağlar.

7. Aktif içerikleri en sona sakla.

Layering tekniğinin en önemli kurallarından biri: Retinol, C vitamini, AHA veya BHA asitleri gibi güçlü aktifleri sona bırakmak. Eğer bu ürünleri en başta uygularsan, ardından gelen ürünler etkilerini azaltabilir veya formül dengelerini bozabilir. Bu yüzden önce cildini nemlendirici ve destekleyici içeriklerle besleyip ardından aktif serumlarla tamamlaman çok daha iyi olur.

8. Bekleme sürelerini dikkate al.

Çok adımlı bir cilt bakım rutini uyguluyorsan her katın emilmesi için 30–60 saniye beklemeye çalış ama beklemeyi daha uzun tutmana gerek yok. Bunun yanında ürünleri yüzüne uygularken cildini çekiştirmek yerine parmaklarınla hafifçe tampon hareketler yapmak, ürünün daha iyi yayılmasını sağlar.

9. Cilt bakımına boyun ve dekolte bölgesini de dahil et.

Birçok kişi cilt bakımını sadece yüz bölgesinde bırakıyor ama boyun ve dekolte bölgesi, yüz kadar hassas ve yaşlanma belirtilerini en hızlı gösteren yerlerden biri. O nedenle serumlarını sadece yüzüne değil, boyun ve dekolteye de nazikçe uygula. Yukarı doğru hareketlerle masaj yaparak sürmek ürünlerin daha iyi emilmesini sağlar.

10. Retinol ve güçlü ürünleri dikkatli kullan.

Retinol, gece rutininde ve dikkatle uygulanmalı. Eğer hassasiyet yaşarsan 'retinol sandwiching' veya “buffering” yöntemini yani retinolden önce ya da birlikte nemlendirici krem kullanmayı deneyebilirsin. Ayrıca retinol kullandığın günlerde cildi ekstra nemlendirmek ve güneşten uzak durmaya da dikkat etmek gerekiyor.

