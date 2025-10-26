Serumları Daha Etkili Hale Getiren Katmanlama Tekniğini Adım Adım Anlatıyoruz!
Cilt bakımında “layering” yani katmanlama tekniği son zamanların en popüler uygulamalarından biri. Peki nedir bu layering? Şimdi, adım adım bu tekniği nasıl uygulayabileceğini, hangi sırayla ilerlemen gerektiğini ve serumlarının gücünü nasıl katlayabileceğini anlatıyoruz! İşte detaylar!
1. Cildini temizleyerek başla.
2. Tonik adımıyla pH ve nem dengesi kur.
3. İnceden kalın yapılı ürünlere doğru ilerle.
4. Günde bir veya iki aktif limitinde kal, daha fazlasının olmamasına özen göster.
5. Ürünlerin sırası ihtiyaçtan isteğe doğru gitmeli.
6. Nemlendiricinin katmanlamanın kilit adımı olduğunu unutma!
7. Aktif içerikleri en sona sakla.
8. Bekleme sürelerini dikkate al.
9. Cilt bakımına boyun ve dekolte bölgesini de dahil et.
10. Retinol ve güçlü ürünleri dikkatli kullan.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
