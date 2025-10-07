onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Serum Taktırmak İçin Gittiği Hastanedeki Teyze Kendisini Torununa İstedi

Serum Taktırmak İçin Gittiği Hastanedeki Teyze Kendisini Torununa İstedi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.10.2025 - 23:17

İçerik Devam Ediyor

Serum taktırmak için hastaneye gelen genç kızın paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Serumla yatan genç kızı gözüne kestiren tatlı bir teyze, torunu için genç kıza talip olup vaatlerde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Serum taktırmak için hastaneye giden bir genç kız, hastanedeki yaşlı teyzenin radarına takıldı.

Serum taktırmak için hastaneye giden bir genç kız, hastanedeki yaşlı teyzenin radarına takıldı.

Serumla yatan genç kız, teyzenin görücü usulü sorularıyla neye uğradığını şaşırdı. Kendisini çok beğendiğini söyleyen teyze, genç kızı torununa istedi ve 'Sen iste evi senin üstüne yaparım, altına boğarım.' gibi vaatlerde bulundu. Söz konusu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın