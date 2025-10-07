Serum Taktırmak İçin Gittiği Hastanedeki Teyze Kendisini Torununa İstedi

Serum taktırmak için hastaneye gelen genç kızın paylaşımı sosyal medyada viral oldu. Serumla yatan genç kızı gözüne kestiren tatlı bir teyze, torunu için genç kıza talip olup vaatlerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serum taktırmak için hastaneye giden bir genç kız, hastanedeki yaşlı teyzenin radarına takıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın