Senin Günlük Rutinin Hangi Süper Kahraman Gibi?
Her gün aynı şeyleri yapıyor gibi hissetsen de aslında o küçük alışkanlıklar seni sen yapıyor. Peki, rutinin hangi süper kahramana daha çok benziyor? Hadi gel, günlük rutinine göre seni yansıtan süper kahramanı birlikte görelim!
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1. Bir gününü anlat desek ilk ne söylerdin?
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2. Sabaha nasıl başlıyorsun?
3. Günlük olarak yapılacaklar listesi hazırlar mısın?
4. İşleri son dakikaya bırakır mısın?
5. Gün içinde enerji seviyen nasıldır diye sorsak?
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6. Kalabalık ortamlar seni nasıl etkiler?
7. Peki, sporla aran nasıl?
8. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
Günlük rutinin Batman'e benziyor!
Günlük rutinin Spider-Man'e benziyor!
Günlük rutinin Wonder Woman'a benziyor!
Günlük rutinin Deadpool'a benziyor!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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