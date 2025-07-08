Senin Günlük Rutinin Hangi Süper Kahraman Gibi?

Senin günlük rutinin plan, program ve netlik üzerine kurulu. Sabahları geç kalksan bile günü verimli geçirmenin bir yolunu buluyorsun. Geceleri daha üretken olman, sessizlikte daha iyi düşünebilmen ve her şeyi kontrol altında tutma isteğin tam bir Batman özelliği. Amaçsız bir gün seni rahatsız eder, öyle ki günlük rutininde her adımın bir nedeni var.