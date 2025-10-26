Senin Gelecek Kaygın Ne Kadar Büyük?
Hayatın belirsizlikleri, sürekli değişen dünya düzeni ve “ya tutmazsa?” korkusu… Hepimizin içinde bir yerde, gelecekle ilgili kaygılar gizli. Peki senin bu konuda ruh halin ne durumda?
Hadi teste!
1. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey genelde ne olur?
2. Gelecekle ilgili plan yaparken ne kadar detaycısın?
3. Maddi konularda geleceğini düşündüğünde ne hissedersin?
4. Hayallerinle ilgili biri “ya olmazsa” dediğinde ne yaparsın?
5. Yeni bir işe ya da projeye başlarken hissettiğin ilk duygu hangisidir?
6. Zaman zaman uykularını kaçıran düşünceler var mı?
7. Başarısızlık senin için ne ifade eder?
8. Sosyal medyada başkalarının başarılarını gördüğünde ne hissedersin?
9. Yalnız kalma korkun var mı?
10. Hayatında değişiklik yapman gerektiğini düşündüğünde ilk tepkin ne olur?
Senin gelecek kaygın zirvede!
Senin gelecek kaygın orta düzeyde!
Senin gelecek kaygın çok az!
Senin gelecek kaygın yok!
