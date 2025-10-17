onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Seni Keşkelerin mi Yönetiyor?

Seni Keşkelerin mi Yönetiyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 17:05

Hepimizin keşke dediği anlar vardır. Ama bazen o kelime o kadar büyür ki, içimizde koca bir eve dönüşür. Peki sen geçmişte kalmış bir pişmanlığın gölgesinde mi yaşıyorsun, yoksa oldu, geçti diyebilenlerden misin?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Geçmişte yaptığın hatalar aklına geldiğinde ne hissediyorsun?

2. Birine kırıldığında genellikle nasıl tepki verirsin?

3. Geçmişte kaçırdığın fırsatlar aklına geldiğinde...

4. Geçmişini düşündüğünde ilk aklına gelen duygu ne?

5. Bir hata yaptığında ne kadar kendini suçlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Keşke kelimesini ne kadar sık söylüyorsun?

7. Bir ilişki bittiğinde...

7. Bir ilişki bittiğinde...

8. Geçmişte seni çok üzen birini affettin mi?

9. Şu anki hayatına baktığında...

10. Başkalarının seni yargılaması seni ne kadar etkiler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seni keşkelerin yönetmiyor!

Hayatın sana sunduğu zorlukları, birer engel değil, olgunlaşma fırsatı olarak gördün. Geçmişinde yaşadığın her türlü deneyim, seni kırmak yerine, daha da güçlendirdi. Artık 'keşke' kelimesini bir pişmanlık ifadesi olarak değil, bir öğretmen olarak görüyorsun. Çünkü biliyorsun ki, geçmişte yaşadıkların, seni bugünkü sen yaptı. Geçmişini değiştiremezsin, bu bir gerçek. Ancak, geçmişinden aldığın derslerle, bugünü ve yarını şekillendirebilirsin. Geçmişinde yaşadıkların, seni daha bilinçli bir birey haline getirdi. Artık hayatına daha farkındalıkla bakıyor, her anın kıymetini biliyorsun. Sen, yaşadıklarından ders çıkarmayı bilen, güçlü bir insansın. Geçmişine bakıp pişman olmak yerine, onu bir öğretmen gibi görüyorsun ve bu sayede her gün biraz daha büyüyorsun. Sen, geçmişini bir ağırlık olarak değil, geleceğini inşa etmenin temeli olarak görüyorsun. Bu yüzden sen, sadece güçlü değil, aynı zamanda bilge bir insansın.

Keşkelerin var ama kontrollü!

Bazen, zamanın hızla akıp gittiği bu hayatta, kendini geçmişe dair anılara dalarken buluyorsun. Nostaljik bir hüzün kaplıyor içini, ancak bu duygusal yolculuk sadece bir ziyaretten ibaret. Geçmişe saplanıp kalmıyorsun, sadece ziyaret ediyorsun ve sonra hızla geri dönüyorsun. Belki bazı eski olayları hala kafanda döndürüyorsun, belki bazı soruların hala cevapsız kalıyor. Ancak bu seni durdurmuyor, hayatına devam ediyorsun. Çünkü senin için keşkeler yalnızca birer yara değil, aksine birer hatırlatıcı. Onlar, geçmişte yaptığın hataların bugünün senini şekillendirdiğinin birer kanıtı. Her hatanda bir anlam bulabiliyor, her hatanın bir öğreti olduğunu düşünüyorsun. Bu yüzden aynı hataları tekrar yapmamak için çabalıyorsun. İşte bu, seni dengeli, aklı başında bir insan yapıyor. Bu, senin hayatına renk ve derinlik katan bir özellik. Bu, seni sen yapan bir özellik.

Keşkelerin seni bazen yönetiyor!

Bazen hayatın karmaşasında, geçmişin hayaletlerini ardında bırakmakta zorlanıyorsun. Geçmişte yaşadığın duygusal deneyimler, hala bugününü, belki de geleceğini etkiliyor. İçinde bir yerlerde ilerlemek, yeni bir sayfa açmak istesen bile, sanki aklın geride, o eski günlerde kalıyor. Bir adım atmak, yeni bir yol çizmek istiyorsun ama geçmişin ağırlığı omuzlarında bir yük gibi duruyor. Ancak unutma, artık kendine biraz daha şefkat göstermenin zamanı geldi. Kendine karşı daha anlayışlı, daha sabırlı olmanın zamanı. Belki hata yaptın, belki düştün, belki de sana verilen fırsatları değerlendiremedin. Ancak unutma ki, hata yapmak seni eksiltmez, aksine sadece senin de bir insan olduğunu hatırlatır. Hatalarınla, kusurlarınla, eksiklerinle tamamlanmış bir bütünsün. Ve her hata, her düşüş, her kayıp, aslında seni daha da güçlü kılar, daha da olgunlaştırır. Bu yüzden, geçmişin hayaletlerini geride bırak, kendine biraz daha şefkat göster ve hatırla; hata yapmak seni eksiltmez, sadece insan olduğunu hatırlatır.

Keşkelerin seni tamamen yönetiyor!

Eğer hala geçmişin karanlık gölgeleri içinde kaybolmuş hissediyorsan, seninle aynı duyguları paylaşıyoruz. Bir hata, belki de kalbini kıran bir ayrılık ya da canını acıtan bir kayıp, seni hala o acı dolu anlarda hapsederken, hayatın akışına ayak uydurmanı engelliyor. Her yeni adımda, her yeni başlangıçta, geçmişin karanlık yankılarını duyuyor, sanki bir hayaletin peşini bırakmıyor gibi hissediyorsun. Ancak unutma ki, geçmişin artık seni tanımlamıyor, seni sınırlamıyor. Sen, geçmişin değil, geleceğin insanısın. Bir gün, belki de çok yakında, keşke demeden, pişmanlık duymadan, tamamen özgürce yaşayacağın o an da gelecek. O an, geçmişin zincirlerinden kurtulduğun, geleceğe umutla baktığın bir an olacak. Kendini affetmek, geçmişin hatalarını kabullenmek ve onlardan ders çıkarmak, özgürleşmenin ilk adımıdır. Kendine karşı dürüst ol, hatalarını kabul et ve onlardan ders çıkar. Unutma, hatalarımız bizim en iyi öğretmenlerimizdir. Kendini affet, geçmişi geride bırak ve özgürce, umutla geleceğe doğru ilerle.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın