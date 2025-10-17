Seni Keşkelerin mi Yönetiyor?
Hepimizin keşke dediği anlar vardır. Ama bazen o kelime o kadar büyür ki, içimizde koca bir eve dönüşür. Peki sen geçmişte kalmış bir pişmanlığın gölgesinde mi yaşıyorsun, yoksa oldu, geçti diyebilenlerden misin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçmişte yaptığın hatalar aklına geldiğinde ne hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birine kırıldığında genellikle nasıl tepki verirsin?
3. Geçmişte kaçırdığın fırsatlar aklına geldiğinde...
4. Geçmişini düşündüğünde ilk aklına gelen duygu ne?
5. Bir hata yaptığında ne kadar kendini suçlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Keşke kelimesini ne kadar sık söylüyorsun?
7. Bir ilişki bittiğinde...
8. Geçmişte seni çok üzen birini affettin mi?
9. Şu anki hayatına baktığında...
10. Başkalarının seni yargılaması seni ne kadar etkiler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni keşkelerin yönetmiyor!
Keşkelerin var ama kontrollü!
Keşkelerin seni bazen yönetiyor!
Keşkelerin seni tamamen yönetiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın