Seni Keşkelerin mi Yönetiyor?

Hayatın sana sunduğu zorlukları, birer engel değil, olgunlaşma fırsatı olarak gördün. Geçmişinde yaşadığın her türlü deneyim, seni kırmak yerine, daha da güçlendirdi. Artık 'keşke' kelimesini bir pişmanlık ifadesi olarak değil, bir öğretmen olarak görüyorsun. Çünkü biliyorsun ki, geçmişte yaşadıkların, seni bugünkü sen yaptı. Geçmişini değiştiremezsin, bu bir gerçek. Ancak, geçmişinden aldığın derslerle, bugünü ve yarını şekillendirebilirsin. Geçmişinde yaşadıkların, seni daha bilinçli bir birey haline getirdi. Artık hayatına daha farkındalıkla bakıyor, her anın kıymetini biliyorsun. Sen, yaşadıklarından ders çıkarmayı bilen, güçlü bir insansın. Geçmişine bakıp pişman olmak yerine, onu bir öğretmen gibi görüyorsun ve bu sayede her gün biraz daha büyüyorsun. Sen, geçmişini bir ağırlık olarak değil, geleceğini inşa etmenin temeli olarak görüyorsun. Bu yüzden sen, sadece güçlü değil, aynı zamanda bilge bir insansın.