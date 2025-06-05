Senin Ev Partinin Teması Ne Olmalı?
Ev partisi düzenlemek isteyenler buraya! Ev partisi düzenlemek istiyor ama temasına karar veremiyorsan hiç üzülme çünkü biz senin için seçiyoruz. Temayı belirlemek için yapman gereken tek şey testi çözmek ve eğlence anlayışını yansıtmak. Sonrasında da ihtiyacın olan malzemeleri alarak tematik bir ev partisi düzenleyebilirsin. Eğlenceye hazırsan başlıyoruz!
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1. Bir parti düzenlemeye karar verdiğinde ilk aklına gelen hangisi olur?
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2. Partin için atıştırmalık seçer misin?
3. Parti hazırlıkları için en çok ne kadar zaman ayırırsın?
4. Partideki müzik seçimi senin için önemli mi?
5. Misafirlerinin parti bitiminde hangi cümleyi kurmasını istersin?
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6. Dekorasyonda kullanılacak balonları da seçer misin?
7. Parti için en çok neye para harcarsın?
8. Peki disko topu da olsun mu?
Rahat ve salaş bir parti!
Şık bir parti!
Konsept parti!
Spontane ve eğlenceli bir parti!
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