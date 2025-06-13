Senin Elin Ne Kadar Lezzetli?
Yemek yapmak sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir sanattır. Bazıları çorbayı kaynatırken şiir yazar gibi karıştırır, bazılarıysa hazır noodle'la bile lezzet yaratır! Peki senin mutfağa katkın ne kadar? “Senin elin ne kadar lezzetli?” diye sorsak, ne dersin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yemek yaparken en sık kullandığın ölçü ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Salça mı, baharat mı?
3. Yumurtayı en çok nasıl seversin?
4. Yemek yaparken müzik açar mısın?
5. Bir tabakta en çok neye dikkat edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatlı mı tuzlu mu?
7. En son mutfakta ne yaktın?
8. Dışarıdan söylediğin en son yemek?
9. Yemek yapmayı kimden öğrendin?
10. Elinin lezzetli olduğunu düşünüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin elin çok lezzetli!
Senin elin çoğu zaman lezzetli!
Senin elin pek lezzetli değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın