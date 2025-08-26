onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Senin Damak Zevkinle Hangi Yöresel Mutfak %100 Uyuşuyor?

etiket Senin Damak Zevkinle Hangi Yöresel Mutfak %100 Uyuşuyor?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 19:01

Her lokmada bayıldığın o tat, aslında hangi yöresel mutfağın sana senin için pişirdim dediğini ortaya çıkarıyor! Kimi baharatsız asla doymaz, kimi yoğurt olmadan tabakla göz göze bile gelemez. Şimdi gel, damak zevkini konuştur ve hangi mutfağın sana göre olduğunu birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah kahvaltısında elin ilk neye gider?

1. Sabah kahvaltısında elin ilk neye gider?

2. Misafirliğe gidip masada gördüğün hangi yemek seni en çok heyecanlandırır?

3. Acı sevgini nasıl tanımlarsın?

4. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım! Haydi, bunlardan favorini seç bakalım.

5. Sofrada olmazsa olmazın nedir peki?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dışarıdan yemek söylediğinde en çok ne sipariş edersin?

7. En çok hangi öğünde iştahın açılıyor?

8. Son olarak, yabancı misafirin gelse ona ne yedirirsin?

Güneydoğu Anadolu Mutfağı!

Güneydoğu Anadolu Mutfağı!

Senin için yemek sadece karın doyurmak değil. Bir aşk, bir yaşam biçimi! Baharatla aran şahane, özellikle pul biber ve isot neredeyse damarlarında dolaşıyor. Etli yemeklerin ustasısın, kebaptan içli köfteye, çiğ köfteden dolmaya kadar hepsi senin baş tacın. Sofran her zaman bereketli ve paylaşmaya açık. Güneydoğu mutfağı seninle %100 örtüşüyor çünkü sen her lokmada derinlik arıyorsun, tıpkı Antep mutfağının kat kat lezzetleri gibi!

İç Anadolu Mutfağı!

İç Anadolu Mutfağı!

Senin mutfağın da karakterin gibi sade ama derin, pratik ama özlü. Mantılar, erişteler, bulgurla yapılan nefis tarifler… Hepsi tam senlik! Kalabalık sofralarda büyüdüysen büyük ihtimalle o hamur yoğrulurken sen de başındaydın. Tok tutan, sevgiyle yoğrulmuş, el emeğiyle pişen her şey sana çok iyi geliyor. İç Anadolu mutfağı seni sarıyor, sarmalıyor. Çünkü sen, anne eli değmiş gibi deyimini bizzat hayata geçirenlerdensin.

Akdeniz Mutfağı!

Akdeniz Mutfağı!

Senin mutfağında yoğurt başrolde! Hem lezzeti dengeleyen, hem ferahlık veren, hem de sindirimi kolaylaştıran bir mucize senin için. Yoğurtlu kebaplardan, çorbaya, cacıktan mezelere kadar her şey sende anlam kazanıyor. Süt ürünleriyle aran iyi, etli sebzeli tarifleri de seviyorsun ama dozunda. Doğallıktan, sadelikten ve zamansız tatlardan yanasın. Akdeniz mutfağıyla kurduğun bağ, adeta mideyle ruhun arasında bir köprü!

Ege Mutfağı!

Ege Mutfağı!

Sen doğallığın, hafifliğin ve tazeliğin peşindesin! Sana göre yemek mideyi değil, önce gözleri ve ruhu doyurmalı. Bol otlu börekler, enginar dolmaları, kabak çiçeği kızartmaları ve tabii ki zeytinyağlı her şey senin için bir davet. Sofran sade ama zarif, rengarenk ama sakin. Ege mutfağı senin hayat tarzınla birebir örtüşüyor. Hafif yaşamak, sağlıklı olmak ve şıklığı elden bırakmamak senin mutfakta da mottoların!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın