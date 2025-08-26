Senin Damak Zevkinle Hangi Yöresel Mutfak %100 Uyuşuyor?
Her lokmada bayıldığın o tat, aslında hangi yöresel mutfağın sana senin için pişirdim dediğini ortaya çıkarıyor! Kimi baharatsız asla doymaz, kimi yoğurt olmadan tabakla göz göze bile gelemez. Şimdi gel, damak zevkini konuştur ve hangi mutfağın sana göre olduğunu birlikte öğrenelim!
1. Sabah kahvaltısında elin ilk neye gider?
2. Misafirliğe gidip masada gördüğün hangi yemek seni en çok heyecanlandırır?
3. Acı sevgini nasıl tanımlarsın?
4. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım! Haydi, bunlardan favorini seç bakalım.
5. Sofrada olmazsa olmazın nedir peki?
6. Dışarıdan yemek söylediğinde en çok ne sipariş edersin?
7. En çok hangi öğünde iştahın açılıyor?
8. Son olarak, yabancı misafirin gelse ona ne yedirirsin?
Güneydoğu Anadolu Mutfağı!
İç Anadolu Mutfağı!
Akdeniz Mutfağı!
Ege Mutfağı!
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
