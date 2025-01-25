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Senin Canını Sıkan Durum Ne?

Senin Canını Sıkan Durum Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 13:01

Hepimizin hayatında canını sıkan, bazen sabrımızı zorlayan durumlar vardır. Bazen küçük şeyler büyük bir öfkeye yol açabilirken, bazen de büyük problemler karşısında sakin kalmayı başarırız. Canımızın sıkkın olduğu anlar, aslında bizlere neyin önemli olduğunu ve nelere takıldığımızı gösterir. Peki, senin canını sıkan şeyler neler? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birinin sürekli şikayet etmesi seni nasıl etkiler?

4. Yavaş hareket eden bir kalabalıkta yürümek nasıl bir his verir?

5. İnsanların seni anlamadığını düşündüğünde nasıl tepki verirsin?

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6. Sürekli özür dileyen bir insan seni rahatsız eder mi?

7. Biri seni yanıltarak bir şey söylese ne yaparsın?

8. Sürekli tavsiye verilmesi seni rahatsız eder mi?

9. İnsanlarda en nefret ettiğin özellik ne?

10. Sevmediğin bir ortamda olduğunda ne yaparsın?

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Senin canını sıkan insanların seni anlamaması!

Bazen, en yakınların ya da çevrendekiler bile seni olduğu gibi anlamakta zorlanabiliyor. Bu, oldukça sinir bozucu bir durum olabilir. Çünkü birini doğru şekilde anlatamamak, ya da sürekli yanlış anlaşılmak, duygusal bir yük haline gelir. İnsanların sürekli olarak seni anlamamaları, yaşadığın duyguların ve düşüncelerin sürekli göz ardı edilmesi, içindeki sesi duyurmanın ne kadar zor olduğunu hissettirebilir. Her insanın kendini ifade etme şekli farklıdır, elbette. Ancak bazen, karşındaki kişinin seni anlamaya çalışmadığını fark etmek, derin bir hayal kırıklığına yol açar. Kendini sürekli anlatmak zorunda olmak, senin değerini ve hislerini göz ardı eden bir durum gibi hissedilebilir. Hele bir de çevrendeki insanlar sana yalnızca kendi bakış açılarıyla yaklaşırken, senin dünyanı anlamak için hiçbir çaba harcamadıklarını görmek, dayanılmaz bir hale gelebilir. Bu durum, yalnızca zorlayıcı değil, aynı zamanda insanın özsaygısını da zedeleyebilir. Kendini ifade edemediğin, anlatamadığın bir dünyada sıkışıp kalmak, kimseye derdini anlatamamak çok yorucu olabilir. İnsanlar seni yanlış anlamakla kalmayıp, bazen hiç anlamamayı da tercih edebiliyorlar. Bu da bir insanın içsel dünyasında yalnızlık ve çaresizlik hissi yaratır. Sürekli yanlış anlaşılmak, kişisel bir suçluluk duygusu da doğurabilir; acaba neyi yanlış yapıyorum? Gerçekten doğru şekilde iletişim kuramıyor muyum? Soruları kafanı meşgul eder. Halbuki bazen tek suçlu sen değilsindir; karşındaki kişinin seni anlamaya yönelik bir çaba göstermemesi, ya da başka bir şekilde kendi filtrelerinden bakması, tüm iletişimi sekteye uğratabilir. İnsanların seni anlamaması, duygusal olarak tükenmene neden olabilir. Çünkü her iletişim çabası, bir şekilde takılı kalır ve seni daha da geriye çeker. Sonuç olarak, bu durum yalnızca sinirlendirici değil, aynı zamanda çok yıpratıcı bir hal alabilir. Ne kadar anlatmaya çalışsan da, seni duymayan, anlamaya çalışmayan, yalnızca kendi perspektifinden bakmaya devam eden insanlarla başa çıkmak, giderek daha zorlayıcı hale gelir.

Senin canını sıkan fazla empati kurmak!

Sen, zaman zaman çevrendeki insanlardan  duygusal yükler alıyorsun. Bu yükler, onların sık sık şikayet etmeleri, sorunlarını sürekli dile getirmeleri ya da her durumda duygusal olarak baskı yapmaları şeklinde kendini gösterebilir. Bu tür durumlar, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına sürekli olarak odaklanmanı gerektirir ve bu da hem fiziksel hem de zihinsel olarak seni yorabilir. Her insanın kendi dertleri vardır, bu kaçınılmazdır. Ancak, bazen bu dertler o kadar yoğun hale gelir ki, çevrendeki insanların sorunlarını fazla ciddiye almak, senin iç dünyanda bir yük haline gelir. İnsanların sık sık şikayet etmeleri, sürekli olarak hayatlarının olumsuz yönlerinden bahsetmeleri, senin empatik yapını zorlar. Kendini her zaman onların hissettiklerini anlamaya, onlara destek olmaya adarsan, sonunda kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilirsin. Bu, içsel dengenin bozulmasına, huzursuzluk hissetmene neden olabilir. Çünkü sürekli başkalarının problemleriyle ilgilenmek, zamanla seni duygusal olarak tükenmiş hissedebilir. Bu, belki de senin için en yorucu şeydir: başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek, onların duygusal ağırlığını taşımak ve sonunda kendi duygusal ihtiyaçlarını unutmaktır. Bazen insanlar, yaşadıkları sorunları sürekli tekrar ederler ve bu sürekli aynı olumsuz döngüyü yaşamak, seni de etkiler. Sürekli olarak bir şikayet maratonu içinde olmak, bazen insanın ruh halini etkileyebilir ve kendini onlardan biriymiş gibi hissedebilirsin. Diğerlerinin problemleri seni yavaşça sarmaya başlar ve en sonunda senin de enerjini almaya başlar. İnsanların senin etrafında sürekli duygusal baskılar yaratması, seni hem duygusal hem de zihinsel olarak yorabilir.

Senin canını sıkan düzen olmaması!

Hayat bazen kontrol edilemeyen, düzensiz ve kaotik bir hal alabilir. Ama senin için düzen, hayatın en temel yapı taşlarından biridir. Her şeyin belirli bir düzene sahip olması, hayatını daha kolay ve verimli hale getirir. Günlük hayatındaki küçük aksaklıklar bile seni fazlasıyla sıkabilir. Çünkü düzen, senin için sadece fiziksel bir düzen değil, zihinsel bir huzur da demektir. Düzenli bir ortamda olmak, düşüncelerini netleştirmen, işlerini verimli yapman ve kendini daha huzurlu hissetmen anlamına gelir. Düzensizlik, kaotik bir ortam ise, seni duygusal olarak yorabilir ve içsel dengenin bozulmasına yol açabilir. Bir şeyin yerinde olmaması, dağınık bir ortam, önceden planladığın işlerindeki aksaklıklar gibi küçük şeyler bile seni aniden strese sokabilir. Planladığın bir günün aksaması, alıştığın düzenden bir sapma olması, bir anlamda seni kendi içinde gergin ve huzursuz hissettirebilir. Senin için her şeyin belli bir sıralama, bir akış içinde olması gerekir. Çünkü karmaşık, düzensiz ve kontrol edilemeyen bir durum, seni fazlasıyla zorlar. Bir odanın dağınık olması, işlerindeki küçük aksilikler ya da insanlar arasındaki iletişim kopuklukları bile seni çok rahat sıkabilir. Hangi işin ne zaman yapılacağı, nereye gidileceği ve nelerin beklediği konusunda belirsizlik, seni zihinsel olarak tükenmiş hissettirebilir. Kontrolü kaybetmek, seni adeta içsel bir kaos içinde bırakır.  Hatta bazen, küçük şeylerin bile seni bu kadar etkilemesi, seni duygusal anlamda yıpratabilir. Sadece fiziksel değil, duygusal bir düzen de önemlidir. İnsanlar arasındaki belirsizlikler, hislerin net olmaması ve karışıklık, seni içsel bir karmaşanın içine çekebilir. Düzen senin için bir güvence gibidir. Düzenli ve planlı olmak, hayatının her alanında bir denge sağlar. Ancak aksilikler, düzensizlik ve belirsizlik bu dengeyi bozar, seni sürekli olarak bir şeyleri düzeltmeye itebilir.

Senin canını sıkan kişisel alanına müdahale edilmesi!

Herkesin bir sınırı, bir kişisel alanı vardır. Senin için bu sınırlar oldukça önemlidir. Kendi özel alanın, yalnız kalma, düşüncelerini toparlama ve içsel huzurunu bulma ihtiyacın seni daha sağlıklı ve dengeli bir insan yapar. Ancak maalesef, bazen insanlar senin sınırlarını ihlal edebiliyor ve bu durum seni oldukça rahatsız edebiliyor. Başkalarının sürekli olarak sana müdahale etmesi, kişisel alanına girmesi ya da sana gereğinden fazla karışması, senin için gerçekten zorlayıcı olabilir. Kendine ait bir alanın ihlal edilmesi, kişisel sınırlarının ihlali anlamına gelir ve bu durum, seni duygusal olarak sıkıştırabilir. Herkesin kendi alanını koruma hakkı vardır, ancak bazı insanlar senin bu ihtiyacını göz ardı edebilir. Bu da seni stresli, huzursuz ve rahatsız hissettirebilir. Kendine ait bir alan, yalnızca fiziksel mesafeden ibaret değildir. Duygusal ve zihinsel bir alan da çok önemlidir. Bazen, sadece yalnız kalmaya ve içsel dünyanda kaybolmaya ihtiyacın vardır. Kendi düşüncelerine ve duygularına odaklanmak, başkalarından uzaklaşmak, sana en çok huzur veren şeylerden biridir. Ancak bu noktada başkalarının sürekli müdahale etmesi, isteklerini ve ihtiyaçlarını senin alanına taşımaları, seni çok rahatsız edebilir. Bir süre sonra, bu durum seni sıkıştırabilir, kendini duygusal olarak zorlanmış hissedebilirsin.  Başkalarının senin sınırlarını ihlal etmesi, sadece fiziksel alanında değil, aynı zamanda kişisel düşüncelerinde de olabilir. Birileri sürekli olarak hayatına müdahale etmeye, seni değiştirmeye çalıştığında, bu durum seni zihinsel olarak da zorlar. Herkesin kendi fikirleri ve yaşam tarzı vardır; ancak bu, başkalarının seni kendi isteklerine göre yönlendirmeye hakları olduğu anlamına gelmez. Senin sınırlarını koruma hakkın, tıpkı başkalarının da kendi sınırlarını koruma hakkı gibi temel bir ihtiyaçtır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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