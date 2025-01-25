Senin Canını Sıkan Durum Ne?
Senin Canını Sıkan Durum Ne?
Hepimizin hayatında canını sıkan, bazen sabrımızı zorlayan durumlar vardır. Bazen küçük şeyler büyük bir öfkeye yol açabilirken, bazen de büyük problemler karşısında sakin kalmayı başarırız. Canımızın sıkkın olduğu anlar, aslında bizlere neyin önemli olduğunu ve nelere takıldığımızı gösterir. Peki, senin canını sıkan şeyler neler?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birinin sürekli şikayet etmesi seni nasıl etkiler?
4. Yavaş hareket eden bir kalabalıkta yürümek nasıl bir his verir?
5. İnsanların seni anlamadığını düşündüğünde nasıl tepki verirsin?
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6. Sürekli özür dileyen bir insan seni rahatsız eder mi?
7. Biri seni yanıltarak bir şey söylese ne yaparsın?
8. Sürekli tavsiye verilmesi seni rahatsız eder mi?
9. İnsanlarda en nefret ettiğin özellik ne?
10. Sevmediğin bir ortamda olduğunda ne yaparsın?
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Senin canını sıkan insanların seni anlamaması!
Senin canını sıkan fazla empati kurmak!
Senin canını sıkan düzen olmaması!
Senin canını sıkan kişisel alanına müdahale edilmesi!
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