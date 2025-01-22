Sen Gerçekten Güçlü müsün?
Sen Gerçekten Güçlü müsün?
Güçlü olmak sadece fiziksel kuvvetle ilgili bir şey değildir. Gerçek güç, zorluklarla başa çıkabilme yeteneğimizde, kararlılığımızda ve içsel dayanıklılığımızda gizlidir. Kimisi için güç, her zaman durmaksızın çalışan bir irade gücü, kimisi içinse insanlara yardım etme ve başkalarına ilham verme şeklidir. Peki ya sen? Gerçekten güçlü misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkilerin ne olur?
4. Çevrendeki insanlar seninle ilgili ne söyler?
5. Bir hedefin olduğunda bunun için çabalar mısın?
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6. Hayatındaki sorunlar seni nasıl etkiler?
7. Biri sana zarar vermeye çalışsa, nasıl bir tepki verirsin?
8. Kendini zor bir durumda kaybolmuş hisseder misin?
9. İnsanlara yardım etmek sana nasıl hissettirir?
10. Gelecekle ilgili ne kadar plan yaparsın?
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Sen gerçekten çok güçlüsün!
Sen her zaman güçlü değilsin!
Sen güçlü değilsin!
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