İlişkide Olmazsa Olmazın Ne?

Her ilişkide farklı dinamikler vardır. Bazıları için güven, her şeyin temelidir; bazıları için ise saygı ya da tutku bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Kimi insanlar sevgiyi her şeyden üstün tutarken, kimileri iletişimi sağlamanın en önemli şey olduğuna inanır. Belki de bir ilişkideki en önemli şeyin ne olduğunu bilmek, seni bir adım öne geçirir. Peki, senin için bir ilişkide en vazgeçilmez olan şey nedir?

Hadi teste!