İlişkide Olmazsa Olmazın Ne?

Aşk konusunda en çok önemsediğin şey, partnerinle kristal berraklığındaki bir iletişim. Seni anlayan, duygularını ve düşüncelerini paylaşan, seninle aynı dili konuşan bir partnerin olması, sana huzur ve güven veriyor. Senin için ideal bir ilişki, karşılıklı anlayış ve empati ile beslenen bir bağ. Bir ilişkinin sağlıklı ve güçlü bir şekilde ilerleyebilmesi için, her iki tarafın da birbirini anlaması gerektiğine inanıyorsun. Seninle aynı frekansta olan bir partner, seninle aynı dili konuşan bir partner demek. Bu yüzden, bir ilişkide en çok önemsediğin şey, açık ve net bir iletişim. Senin için her şey konuşulabilir ve tartışılabilir. Hiçbir konunun tabu olmadığı, her türlü sorunun ve anlaşmazlığın konuşarak çözülebileceği bir ilişki düşlüyorsun. İletişim, senin için bir ilişkinin temel taşlarından biri. İletişim olmadan bir ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi mümkün değil diye düşünüyorsun. Bu yüzden, bir ilişkide en çok önemsediğin şey, partnerinle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmek.