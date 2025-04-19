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Spiker Erman Yaşar, Hala Tutuklu Olan Üniversiteli Gençler Olduğuna Vurgu Yaptı

Spiker Erman Yaşar, Hala Tutuklu Olan Üniversiteli Gençler Olduğuna Vurgu Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 14:03

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve birkaç gün sonrasında da tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi tamamen değişti. 19 Mart’tan bu yana İmamoğlu’na destek sürerken, peşi sıra yaşanan olaylar da gündemde kalmaya devam ediyor. Eylemlerde ve protestolarda tutuklanan 18-22 yaş aralığındaki gençlerin tahliyeleri başladı. Ancak hala tutuklu olan öğrenciler var. 

Spiker Erman Yaşar da, programlarına gelen bir yorum ile cezaevinde olan gençlere vurgu yaptı. Bir izleyici, “Bu yorumcularda hiç ciddiyet yok” demişti. Erman Yaşar ise, “Hayatta Uefa Avrupa Ligi’nden daha önemli işler var. Mesela Anayasal haklarını kullandığı için hâlâ cezaevinde olan öğrenci arkadaşlarımız var. Bunlar daha önemli.” şeklinde yanıt verdi.

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İmamoğlu’na destek için başlayan eylemler bir süre sonra hak, hukuk ve adalet aramak isteyen herkesin kendi meselesi haline gelmişti.

İmamoğlu’na destek için başlayan eylemler bir süre sonra hak, hukuk ve adalet aramak isteyen herkesin kendi meselesi haline gelmişti.

Eylemler süresince 7’den 70’e birçok vatandaş alanlarda yerini alırken özellikle üniversiteli gençler dikkat çekiyordu. Günler boyu eylemlere devam eden gençlerin gözaltına alınarak tutuklanması tepkilerin odağındaydı. 

Bahsettiğimiz üzere tahliyeler gerçekleşse de henüz cezaevinde olan gençler de var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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