Spiker Erman Yaşar, Hala Tutuklu Olan Üniversiteli Gençler Olduğuna Vurgu Yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve birkaç gün sonrasında da tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi tamamen değişti. 19 Mart’tan bu yana İmamoğlu’na destek sürerken, peşi sıra yaşanan olaylar da gündemde kalmaya devam ediyor. Eylemlerde ve protestolarda tutuklanan 18-22 yaş aralığındaki gençlerin tahliyeleri başladı. Ancak hala tutuklu olan öğrenciler var.

Spiker Erman Yaşar da, programlarına gelen bir yorum ile cezaevinde olan gençlere vurgu yaptı. Bir izleyici, “Bu yorumcularda hiç ciddiyet yok” demişti. Erman Yaşar ise, “Hayatta Uefa Avrupa Ligi’nden daha önemli işler var. Mesela Anayasal haklarını kullandığı için hâlâ cezaevinde olan öğrenci arkadaşlarımız var. Bunlar daha önemli.” şeklinde yanıt verdi.