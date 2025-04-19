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Ben Affleck'ten Batman Kostümünden Nefret Ettiğini Açıkladı: "Zaten Terleyen Biriyim!"

Ben Affleck'ten Batman Kostümünden Nefret Ettiğini Açıkladı: "Zaten Terleyen Biriyim!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.04.2025 - 14:41

Ben Affleck, GQ dergisine verdiği röportajda, Batman kostümünü giymekten hiç hoşlanmadığını söyledi. Ünlü oyuncu çekimlerde kostümü giyerken çok zorlandığını ve ne gibi sıkıntılar yaşadığını anlattı. İşte detaylar...

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Efsane Batman karakterine hayat veren oyuncunun açıklaması gündem oldu.

Efsane Batman karakterine hayat veren oyuncunun açıklaması gündem oldu.

Affleck, DC Sinematik Evreni’nde “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”, “Adalet Birliği”, “Zack Snyder’s Justice League” ve “The Flash” filmlerinde Batman olarak karşımıza çıkmıştı.

Affleck, Batman kostümünü giymenin çok zor olduğunu açıkladı.

Affleck, Batman kostümünü giymenin çok zor olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, Batsuit’in estetik kaygılarla tasarlandığını, ancak insan vücudunu hiç hesaba katmadığını söyleyerek, “O kostümlerle kahraman gibi değil, bitkin ve tükenmiş hissediyorsun,” dedi.

“Gerçekten berbattı,” diyerek kostümlere yönelik memnuniyetsizliğini dile getiren Affleck, içinin hava almadığını, giyenin adeta içinde boğulduğunu ifade etti. “Zaten çok terleyen biriyim. Kostümün içinde sırılsıklam oluyordum, üzerime su dökülmüş gibiydi,” sözleriyle bu fiziksel zorluğun oyunculuk performansını da etkilediğini vurguladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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