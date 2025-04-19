Ben Affleck'ten Batman Kostümünden Nefret Ettiğini Açıkladı: "Zaten Terleyen Biriyim!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsane Batman karakterine hayat veren oyuncunun açıklaması gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Affleck, Batman kostümünü giymenin çok zor olduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın