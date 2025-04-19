Ben Affleck'ten Batman Kostümünden Nefret Ettiğini Açıkladı: "Zaten Terleyen Biriyim!"

Ünlü oyuncu, Batsuit’in estetik kaygılarla tasarlandığını, ancak insan vücudunu hiç hesaba katmadığını söyleyerek, “O kostümlerle kahraman gibi değil, bitkin ve tükenmiş hissediyorsun,” dedi.

“Gerçekten berbattı,” diyerek kostümlere yönelik memnuniyetsizliğini dile getiren Affleck, içinin hava almadığını, giyenin adeta içinde boğulduğunu ifade etti. “Zaten çok terleyen biriyim. Kostümün içinde sırılsıklam oluyordum, üzerime su dökülmüş gibiydi,” sözleriyle bu fiziksel zorluğun oyunculuk performansını da etkilediğini vurguladı.