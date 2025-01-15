Sen Hangi Kokunun İnsanısın?
Sen Hangi Kokunun İnsanısın?
Her insanın doğada, bir mekanda veya bir anıda karşılaştığında yüzünü gülümseten, onu geçmişe götüren ya da rahatlatan bir kokusu vardır. Kimi insanlar taze kahve kokusuyla güne başlar, kimileri çiçeklerin büyüleyici kokularında huzur bulur. Peki, senin ruhuna en yakın olan koku hangisi? Belki deniz kokusu senin özgürlüğünü simgeliyor, belki de vanilya kokusu içindeki sıcaklığı yansıtıyor! Bu testle hem karakterini hem de seni yansıtan o özel kokuyu keşfetmeye ne dersin?
Hadi teste!
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1. Güne başladığında ilk yapmak istediğin şey nedir?
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2. En sevdiğin tatlı ne?
3. Bir odada ilk fark ettiğin şey ne olur?
4. Hayalindeki tatil nerede olmalı?
5. Kendini en çok hangi anlarda canlı hissedersin?
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6. Hangi element seni daha çok yansıtır?
7. Bir parfüm seçerken dikkat ettiğin ilk şey nedir?
8. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?
9. Sevdiğin biriyle vakit geçirirken hangi etkinliği tercih edersin?
10. Renklerden hangisi seni en çok tanımlar?
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Sen kahve kokusunun insanısın!
Sen deniz kokusunun insanısın!
Sen vanilya kokusunun insanısın!
Sen çiçek kokusunun insanısın!
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