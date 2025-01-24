Trafikte Saldırı Amacıyla Aracından İnenlerin Ehliyetlerine El Koyulacak
Trafikte Saldırı Amacıyla Aracından İnenlerin Ehliyetlerine El Koyulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yaptığı açıklamada trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurmuştu. Bu önlemlerden biri belli oldu. Trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak.
İşte detaylar…
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Yeni düzenlemeye ilişkin mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'e "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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