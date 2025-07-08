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Seni Hiç Sevmemiş Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Seni Hiç Sevmemiş Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 17:01

Sen ona kalbini verdin, o sana görüşürüz bile demeden gitti. Kafanda hala o soru: Beni gerçekten sevdi mi? Cevap net: Hayır. Ama merak etme, biz buradayız ve seni hiç sevmemiş o ruhsuzun burcunu bulmaya geldik. Burçlar bazen gerçekten fazla benzer davranıyor ve iz bırakmadan kaçıyorlar. Hazırsan birkaç soruda seni yarı yolda bırakmış o kişiyi yıldız haritasından çekip çıkarıyoruz!

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni en iyi tanımlar?

4. Aşağıdakilerden hangisi seni en çok üzer?

5. Sana göre bir ilişkide en önemli şey ne?

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6. Mesaj attın ve 6 saat cevap gelmedi. Ne yaparsın?

7. Seni en çok hangi burç etkiler?

8. Sana hiç sormadan seni hayatından silip giden biri oldu mu?

9. Sana göre eski sevgililer neden geri döner?

10. Sana göre en sinir bozucu davranış hangisi?

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Seni hiç sevmemiş kişinin burcu İkizler!

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu İkizler!

Bir İkizler burcunun aşk oyunlarına alet olduğunu düşünüyorsan, muhtemelen haklısın... İlk başlarda, seni hayatının merkezine koyan, her anını seninle paylaşan, gülüşleriyle hayatına aniden bir neşe katan bu kişi... Ancak, zamanla, sanki bir film şeridi gibi hızla ilerleyen bu ilişkide, ilgisini yitirdi, soğuk rüzgarlar estirdi ve belki de senin fark etmediğin bir 'kaçış yolu' buldu. Neden mi? Çünkü İkizler burcu, doğası gereği sabit kalamaz. Onlar, sürekli hareket halinde olan, yeni deneyimler peşinde koşan, bir yerde çok fazla durmayı sevmeyen kişilerdir. Sanki seni gerçekten tanımak, seninle derin bir bağ kurmak yerine, sadece anlık hislerini yaşamak istemiş gibi... Ve belki de en acı gerçek: Seninle geçirdiği zaman, onun için sadece bir 'oyalanma' gibiydi... Evet, belki de bu sözcük, onun sana olan duygularını en iyi şekilde açıklıyor. Üzgünüm, ama İkizler burcu, genellikle duygusal bağlar kurmak yerine, kısa süreli heyecanlar peşinde koşmayı tercih eder. Bu yüzden, eğer bir İkizler burcuyla ilişkin varsa, onunla geçirdiğin her anın tadını çıkar, çünkü ne zaman soğuyacağı veya kaçış yolu bulacağı hiç belli olmaz...

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Akrep!

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Akrep!

Büyük olasılıkla kalbini kıran kişi, gizemli ve karizmatik bir Akrep burcu olabilir. Akrep burçları, etrafını saran büyüleyici sözleri ve ruhuna işleyen derin bakışlarıyla bilinirler. Ancak, bu büyüleyici dış kabuk, içlerinde sakladıkları karanlık bir dünyayı gizler. Bu karanlık dünya, seni farkında olmadan, adım adım yok eder. Onun yanındayken, belki de hiç fark etmeden, yavaş yavaş uzaklaştığını hissetmiş olabilirsin. Belki de bir şeyleri, belki de tüm suçu senin üzerine yıktı. Onunla geçirdiğin süre boyunca, hep bir şeyler sakladığını, belki de gerçek duygularını gizlediğini hissetmiş olabilirsin. Sen içini dökerken, o sadece seni sessizce izledi. Onun gözlerinde, sana yönelik bir tutku vardı, ama kalbinde, seni gerçekten sevmek için gereken sevgi yoktu. Bu durumda, maalesef, o sadece senin sahibi olmak istemiş olabilir. Bu durumda, gerçek aşkın yerini, sahip olma hırsı almış olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir. Bu durumda, seninle olan ilişkisi, bir aşk hikayesi yerine, bir sahip olma hikayesi olmuş olabilir.

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Yay!

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Yay!

Özgürlüğüne düşkün, bağlanmaktan kaçınan bir karakterdi o. Seninle birlikte olmanın tadını çıkarırken, aynı anda kaçış planları yapmaya başlıyordu. Senin ona olan aşkını hissettiğinde, o sadece o anın tadını çıkarmakla meşguldü. Yay burcu kişilerin özgür ruhlarına dokunamadığında, seni bir macera olarak görmeye başlarlar. Sen ona her bağlandığında, o seninle olan mesafesini biraz daha arttırıyordu. Onun için bu, bir hikayeden ibaretti. Ancak senin için bu, kalbinin derinliklerine işleyen gerçek bir aşktı. Onunla geçirdiğin zaman, senin için anlamlı ve değerliydi. Ancak o, bunu sadece bir serüven olarak görüyordu. Sen ona ne kadar yakınlaştıysan, o o kadar uzaklaştı. Seninle olan ilişkisini bir hikaye olarak gören o, senin için ise gerçek bir aşkın kahramanıydı. Sen ona bağlandıkça, o seni bir macera olarak görmeye başladı. Onun için bu bir hikaye, senin için ise kalbinin en derin yerlerinde hissettiğin bir aşktı.

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Oğlak!

Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Oğlak!

Bu kişi, büyük bir ihtimalle zodyak çemberinin en ciddi burcu olan Oğlak'tı... İlk başta, seninle ilgili tüm ciddiyetiyle ilgilendiğini düşündüğün bir tavır sergiledi. Hayatında düzeni sağlama konusunda etkileyici bir yeteneğe sahipti ve bu, onunla geçirdiğin zamanın çoğunda seni etkiledi. Ancak, duygusal konulara geldiğinde, her zaman bir adım geride durdu. Onun kalbinde sevgiye dair bir yer yoktu, en azından senin için. Belki seninle olmayı kabul etti, belki de onunla birlikte olmanın rahatlığını ve kolaylığını sevdi. Ancak, içten içe, sana tamamen 'ait' olma fikrini bir türlü kabullenemedi. Sen, onu tüm kalbinle sevdin. Onunla geçirdiğin her anı, her gülümsemeyi, her bakışı hafızana kazıdın. Ancak, onun planları arasında senin kalbinin bir yeri yoktu. Onun hayatındaki düzen, senin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için yer bırakmamıştı. Bu, belki de onun bir Oğlak olduğu gerçeğinden kaynaklanıyordu. Oğlaklar, genellikle duygusal konuları ikinci plana atarlar ve pratik yaşamı ön planda tutarlar. Bu, onların duygusal bağlantıları kurma ve sürdürme konusunda zorluk yaşamalarına neden olabilir. Sonuç olarak, belki de onun bir Oğlak olduğunu bilmek, senin onunla yaşadığın deneyimi daha iyi anlamanı sağlar. Ancak, unutma ki burçlar sadece genel eğilimleri gösterir ve her bireyin kendi kişisel özellikleri ve deneyimleri vardır. Bu yüzden, onun sana tamamen 'ait' olamamasının sebebi, sadece onun bir Oğlak olduğu gerçeği olmayabilir. Belki de, onunla ilgili daha fazla şeyi anlamaya çalışmalısın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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