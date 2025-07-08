Seni Hiç Sevmemiş Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Sen ona kalbini verdin, o sana görüşürüz bile demeden gitti. Kafanda hala o soru: Beni gerçekten sevdi mi? Cevap net: Hayır. Ama merak etme, biz buradayız ve seni hiç sevmemiş o ruhsuzun burcunu bulmaya geldik. Burçlar bazen gerçekten fazla benzer davranıyor ve iz bırakmadan kaçıyorlar. Hazırsan birkaç soruda seni yarı yolda bırakmış o kişiyi yıldız haritasından çekip çıkarıyoruz!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni en iyi tanımlar?
4. Aşağıdakilerden hangisi seni en çok üzer?
5. Sana göre bir ilişkide en önemli şey ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mesaj attın ve 6 saat cevap gelmedi. Ne yaparsın?
7. Seni en çok hangi burç etkiler?
8. Sana hiç sormadan seni hayatından silip giden biri oldu mu?
9. Sana göre eski sevgililer neden geri döner?
10. Sana göre en sinir bozucu davranış hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni hiç sevmemiş kişinin burcu İkizler!
Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Akrep!
Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Yay!
Seni hiç sevmemiş kişinin burcu Oğlak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın