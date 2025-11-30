Seni Baştan Çıkarmanın En Kısa Yolu Ne?

Senin zayıf noktan net şekilde göz teması. Biri sana o derin, anlamlı bakışı attığında tüm duvarların yıkılıyor. Soğuk görünsen de içten içe romantik bir yanın var ve doğru bakışla içini gören biri seni çok etkiliyor. Flörtün ilk dakikalarında bile bakışlardaki enerjiye dikkat ediyorsun. Karşındaki kişi ne söylediği kadar nasıl baktığıyla da seni etkiliyor. Sana ulaşmak isteyen biri, kelimelere değil gözlerine hitap etmeli!