Seni Baştan Çıkarmanın En Kısa Yolu Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 23:01

Kimi bir bakışla çözülür, kimi güzel bir kahkahayla… Bazen bir şarkı, bazen bir dokunuş tüm dengemizi alt üst edebiliyor. Peki senin zayıf noktan ne? Seni baştan çıkarmanın en hızlı, en etkili, en kestirme yolu hangisi? Hazırsan gel, içindeki hmm hoşmuş diyen tarafı ortaya çıkaralım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Flört etmeye nereden başlarsın, söyle bakalım?

3. Sana gelen ilk mesaj bunlardan hangisi olursa etkilenirsin?

4. Senin en zayıf noktan ne olabilir?

5. Beğendiğin kişiyle baş başa kaldığında ne yaparsın?

6. İdeal öpüşme anı sence ne zaman?

7. Diyelim ki flörtün seni kahkahalara boğuyor. Ne düşünürsün?

8. Son olarak, kıskanç mısın?

Göz göze gelince eriyorsun!

Senin zayıf noktan net şekilde göz teması. Biri sana o derin, anlamlı bakışı attığında tüm duvarların yıkılıyor. Soğuk görünsen de içten içe romantik bir yanın var ve doğru bakışla içini gören biri seni çok etkiliyor. Flörtün ilk dakikalarında bile bakışlardaki enerjiye dikkat ediyorsun. Karşındaki kişi ne söylediği kadar nasıl baktığıyla da seni etkiliyor. Sana ulaşmak isteyen biri, kelimelere değil gözlerine hitap etmeli!

Yüksek zekaya dayanamıyorsun!

Sen kelimelere, zekaya, nükteye aşıksın. Sıradan cümleler, ezber mesajlar sende etki yaratmaz ama zekice yapılmış bir espriyle resmen eriyorsun. Flört senin için karşılıklı kelime oyunu gibi adeta. Zihinleri dans ettiren biri seni kolayca etkileyebilir. Mizahı iyi kullanan, lafı kıvrak olan bir partner seni baştan çıkarmanın anahtarına sahip olur. Aklınla oynayan biri, kalbini de fetheder.

Dokunuşla tüm direncin kırılıyor!

Sen temasla titreşenlerdensin! Elin koluna değdiği anda, yaklaşıp omzuna hafif dokunduğu anda bambaşka biri oluyorsun. Senin için fiziksel uyum, flörtün en önemli parçası. Duyularınla hissediyorsun, jestleriyle seni okşayan biri kolayca kalbine giriyor. Yakınlık seni korkutmuyor, aksine heyecanlandırıyor. Ten temasında derinleşen bağlar senin uzmanlık alanın.

İyi müzik zevki seni kendinden geçiriyor!

Sana ulaşmak için playlist'ine sızmak yeterli! Ruh eşini şarkılarla bulursun. Ortak müzik zevki senin için fiziksel çekimden bile daha önemli olabilir. Aynı şarkıyı sevmeniz, aynı sözlerde duygulanmanız senin için güçlü bir bağ anlamına geliyor. Birlikte şarkı dinlemek, aynı anda aynı dizeye tutulmak senin flört dilin. Kalbine giden yol bazen sadece bir Spotify listesi olabilir.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
