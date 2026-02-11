onedio
Şener Üşümezsoy İstanbul'da Deprem Riskinin Bittiğini Öne Sürdü

Şener Üşümezsoy İstanbul'da Deprem Riskinin Bittiğini Öne Sürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 16:45

Yaptığı deprem tahminleriyle pek çok meslektaşından ayrışan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yeni bir açıklamayla pek çok kişinin yüreğine su serpti. Sözcü TV'nin sorularını yanıtlayan ünlü yer bilimci beklenen Büyük İstanbul Depremi hakkında soruları yanıtladı. İstanbul ve çevresinin Kuzey Marmara Fayı ile ilgili büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığını belirtti. Deprem üretmesi beklenen ünlü Adalar Fayı hakkında da bir çıkış yaptı.

Üşümezsoy'un açıklamaları şöyle;

Üşümezsoy'un açıklamaları şöyle;

'Deniyor ki depreme karşı dirençli bina yapalım; evet, bu doğru ama bu inşaatçıların işidir. Depremde fayları bir kenara bırakalım demek, depremleri 'dünya öküzün boynuzunda duruyor, sallandığı zaman deprem oluyor' demeye döner. Fayları bilmeden ne dirençli bina yapabiliriz ne de bahsettiğimiz gibi depreme karşı bir politika oluşturabiliriz.

İstanbul'da gerçekten 'bütün faylarda büyük depremler olacak' dedikleri noktada biz dedik ki; İstanbul'da risk taşıyan tek fay Silivri ile Kumburgaz arasındaki 25 kilometrelik faydır. O da ancak 6 ile 6,5 arasında bir deprem yapar. 2009'dan beri hep vurguladığımız bu olay gerçekleşti. O gün de söyledim: İstanbul'da artık bundan sonra Kuzey Marmara'da büyük deprem riski yoktur.'

"Adalar Fayı ölü bir faydır"

"Adalar Fayı ölü bir faydır"

Meslektaşlarıyla Büyük İstanbul Depremi hakkında ayrı düşen ünlü jeolog; 'Adalar fayı ölü bir faydır. Herkes bunun ölü bir fay olduğunu kabul etmesine rağmen kimse bu gerçeği ciddiye almadı. 1999'dan beri belediyeler 'büyük deprem olacak' diyerek dünyadan fon aldılar ama bu fonların hiçbiri deprem hazırlığına yatırılmadı.' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
