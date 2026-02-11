Şener Üşümezsoy İstanbul'da Deprem Riskinin Bittiğini Öne Sürdü

'Deniyor ki depreme karşı dirençli bina yapalım; evet, bu doğru ama bu inşaatçıların işidir. Depremde fayları bir kenara bırakalım demek, depremleri 'dünya öküzün boynuzunda duruyor, sallandığı zaman deprem oluyor' demeye döner. Fayları bilmeden ne dirençli bina yapabiliriz ne de bahsettiğimiz gibi depreme karşı bir politika oluşturabiliriz.

İstanbul'da gerçekten 'bütün faylarda büyük depremler olacak' dedikleri noktada biz dedik ki; İstanbul'da risk taşıyan tek fay Silivri ile Kumburgaz arasındaki 25 kilometrelik faydır. O da ancak 6 ile 6,5 arasında bir deprem yapar. 2009'dan beri hep vurguladığımız bu olay gerçekleşti. O gün de söyledim: İstanbul'da artık bundan sonra Kuzey Marmara'da büyük deprem riski yoktur.'