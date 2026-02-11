Şener Üşümezsoy İstanbul'da Deprem Riskinin Bittiğini Öne Sürdü
Yaptığı deprem tahminleriyle pek çok meslektaşından ayrışan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yeni bir açıklamayla pek çok kişinin yüreğine su serpti. Sözcü TV'nin sorularını yanıtlayan ünlü yer bilimci beklenen Büyük İstanbul Depremi hakkında soruları yanıtladı. İstanbul ve çevresinin Kuzey Marmara Fayı ile ilgili büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığını belirtti. Deprem üretmesi beklenen ünlü Adalar Fayı hakkında da bir çıkış yaptı.
Üşümezsoy'un açıklamaları şöyle;
"Adalar Fayı ölü bir faydır"
