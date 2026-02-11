Bingöl’ün Karlıova İlçesi İsminin Hakkını Veriyor: İlçede 40 Gündür Aralıklı Olarak Kar Yağıyor
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde aralıklı olarak tam 40 gündür kar yağıyor. İlçede kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşmış durumda. İlçede yaşayanlar kar yağışına alışkın olsa da bu kış yağan karın fazlalığının hayatı olumsuz etkilediğini söylüyor. İşte adeta isminin hakkını veren Karlıova’dan görüntüler…
Bingöl’ün Karlıova ilçesinin ismi, yılın büyük bölümünde karlı olan geniş ovalarından alıyor.
İlçede etkili olan kar yağışından görüntüler
