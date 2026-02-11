onedio


Bingöl’ün Karlıova İlçesi İsminin Hakkını Veriyor: İlçede 40 Gündür Aralıklı Olarak Kar Yağıyor

Bingöl
11.02.2026 - 15:45

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde aralıklı olarak tam 40 gündür kar yağıyor. İlçede kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşmış durumda. İlçede yaşayanlar kar yağışına alışkın olsa da bu kış yağan karın fazlalığının hayatı olumsuz etkilediğini söylüyor. İşte adeta isminin hakkını veren Karlıova’dan görüntüler…

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin ismi, yılın büyük bölümünde karlı olan geniş ovalarından alıyor.

Karlıova’da 40 gündür aralıklı olarak etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürürken, bazı bölgelerde tek katlı evlerin neredeyse kara gömüldüğü görüldü. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede vatandaşlar, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlar, günlük yaşamlarını sürdürmek için yoğun çaba harcıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Karlıova'da yaşayan vatandaşlardan Erkan Değirmenci, 'Karlıova'da yaklaşık 40 gündür ağırlıklı olarak kar yağıyor. Yanılmıyorsam bu sene son on yılın karı yağdı. Yaklaşık 2-2,5 metre vardır. Akşam yine yaklaşık 15 santim kar yağdı. Her gün biz kar temizliyoruz. Zorlukları var, çilesi de var ama berekettir. Bu da bahar ayında doğaya ve bitki örtüsüne katkı sağlayacağına eminiz.' dedi.

İlçede etkili olan kar yağışından görüntüler 👇

