Ahlatcı Holding’e Kara Para Soruşturması: Patron İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmuş

Gazeteci İsmail Saymaz, “Altın rafinerisi bulunan Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’ya kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtiliyor.

Ahlatcı, bana şunları söyledi:

‘Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır.’” paylaşımında bulundu.

İsmail Saymaz sonrasında bir paylaşım daha yaparak Ahmet Ahlatcı’nın yurt dışında olduğunu ifade etti.