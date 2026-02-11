onedio
Ahlatcı Holding’e Kara Para Soruşturması: Patron İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmuş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 15:23

Türkiye’nin en zengin 100 insanından biri olan Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Ahlatcı Holding için kara para soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Ahlatcı için yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu da iddia etti. Ahmet Ahlatcı, İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada ise, “Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İsmail Saymaz / X

ABD merkezli Forbes dergisinin “En Zengin 100 Türk” listesinde yer alan Ahmet Ahlatcı için kara para soruşturması açılmış.

Gazeteci İsmail Saymaz, “Altın rafinerisi bulunan Ahlatcı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’ya kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konduğu belirtiliyor.

Ahlatcı, bana şunları söyledi:

‘Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır.’” paylaşımında bulundu.

İsmail Saymaz sonrasında bir paylaşım daha yaparak Ahmet Ahlatcı’nın yurt dışında olduğunu ifade etti.

Holding yönetiminden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

