Ahlatcı Holding’e Kara Para Soruşturması: Patron İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmuş
Türkiye’nin en zengin 100 insanından biri olan Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Ahlatcı Holding için kara para soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Ahlatcı için yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu da iddia etti. Ahmet Ahlatcı, İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada ise, “Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İsmail Saymaz / X
ABD merkezli Forbes dergisinin “En Zengin 100 Türk” listesinde yer alan Ahmet Ahlatcı için kara para soruşturması açılmış.
Holding yönetiminden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
