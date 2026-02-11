Ayşe Barım’ın Aldığı Hapis Cezası Belli Oldu
Menajer Ayşe Barım hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 12 Yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayşe Barım cezaevine girmeyecek.
Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar çıktı.
Kadının ömrü yok yere bitecek birileri yüzünden. Bu adaletsizliğinizin hesabını umarım allah sizden sorar. yazık kadına.
gecedeki 300.000 kişi terörist olsaydı önünde hiçbir polis toma duramazdı. halk anayasal protesto ve Gösteri hakkını kullanmış siz kalkıp hükümeti yıkmak baş... Devamını Gör
Kanseri gösterip nezleye razı etmişler... geçmiş olsun
12 yıl 6 ay ceza almak pek nezle değil gibi sanki.