Ayşe Barım’ın Aldığı Hapis Cezası Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 14:10

Menajer Ayşe Barım hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 12 Yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayşe Barım cezaevine girmeyecek.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım” suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ayşe Barım’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetmedi. Barım için yurt dışına çıkış yasağı da uygulandı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
watavok194

Kadının ömrü yok yere bitecek birileri yüzünden. Bu adaletsizliğinizin hesabını umarım allah sizden sorar. yazık kadına.

Murat BİLGİN

gecedeki 300.000 kişi terörist olsaydı önünde hiçbir polis toma duramazdı. halk anayasal protesto ve Gösteri hakkını kullanmış siz kalkıp hükümeti yıkmak baş... Devamını Gör

Mubeyyen Torun

Kanseri gösterip nezleye razı etmişler... geçmiş olsun

gibsonsg12

12 yıl 6 ay ceza almak pek nezle değil gibi sanki.