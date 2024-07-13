Sen Ne Tür Bir Hafızaya Sahipsin?
Sen Ne Tür Bir Hafızaya Sahipsin?
Hafızamız, günlük yaşamımızın her alanında önemli bir rol oynar. Peki senin hafızan ne tür?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşının doğum gününü nasıl hatırlarsın?
4. Bir filmden en iyi neyi hatırlarsın?
5. Bir kelimeyi yeni öğrendiğinde ne kadar süre hatırlarsın?
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6. Bir yeri tarif edildikten sonra kolayca bulabilir misin?
7. Şarkı sözleriyle aran nasıl?
8. Bir numarayı birkaç kez gördükten sonra ezberler misin?
9. Bir yemek tarifinde adımları ne kadar hatırlarsın?
10. Bir kitabı okuduktan sonra en çok neyi hatırlarsın?
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Sen detaycı hafızaya sahipsin!
Sen görsel hafızaya sahipsin!
Sen işitsel hafızaya sahipsin!
Sen kısa süreli hafızaya sahipsin!
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