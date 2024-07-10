Senin Hayatının Arka Planında Hangi Şarkı Çalıyor?
Senin Hayatının Arka Planında Hangi Şarkı Çalıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak müzik dinlemeyi sever misin?
4. Kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
5. Bazen bir şarkıya takılıp kalırız ya... Sana da böyle oluyor mu?
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6. Bir günün hangi anında en mutlu hissedersin?
7. En büyük korkun ne peki?
8. Sana nerede müzik dinlemek keyif verir?
9. Dinlemeyi en sevdiğin müzik türü ne?
10. Son olarak bunlardan hangisi sana huzurlu hissettiriyor?
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Hayatının arka planında Sezen Aksu-Tutuklu çalıyor!
Senin hayatının arka planında Tarkan-Kuzu Kuzu çalıyor!
Senin hayatının arka planında Sertab Erener-Aşk çalıyor!
Senin hayatının arka planında Nil Karaibrahimgil- Kanatlarım Var Ruhumda çalıyor!
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