Sen Hayatı Ne Kadar Dolu Yaşıyorsun?

İnci Döşer
11.10.2025 - 11:25

Herkesin hayatı yaşama biçimi farklıdır: kimimiz küçük şeylerden mutluluk bulurken, kimimiz sürekli yeni deneyimlerin peşindeyiz. Peki sen hayatı ne kadar dolu dolu yaşıyorsun? 

Hadi teste!

1. Hafta sonlarını genellikle nasıl geçiriyorsun?

2. Günlük rutininde spontane kararlar alır mısın?

3. Yeni insanlarla tanışmaya nasıl bakıyorsun?

4. Seyahat etmeye karşı tutumun ne?

5. En sevdiğin aktivite hangisine daha yakın?

6. Risk almayı sever misin?

7. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

8. Hayatındaki önceliğin nedir?

9. Hangi durumda kendini daha iyi hissedersin?

10. Yeni bir şey öğrenme konusunda nasılsın?

Sen hayatı hiç dolu yaşamıyorsun!

Senin yaşam tarzın daha sakin, güvenli ve konfor odaklı. Günlük rutinin dışına çıkmayı pek sevmiyorsun, risk almak ya da yeni şeyler denemek senin için fazla heyecanlı geliyor. Çoğu zaman tanıdık ortamlarda, alıştığın kişilerle ve bildiğin aktivitelerle zaman geçiriyorsun. Bu sana huzur veriyor, ancak “hayatı dolu yaşamak” dediğimizde biraz geride kalıyorsun. Çünkü hayatını daha çok güvenli limanlarda sürdürüyor, bilinmezliklerden kaçıyorsun. Bu kötü bir şey değil, çünkü herkesin temposu farklıdır. Yine de ufak da olsa yeni deneyimlere kapı açsan, hayatında unutulmaz anılar biriktirebilirsin. Sen şu an hayatı dolu değil, daha sakin yaşıyorsun.

Sen hayatı pek dolu yaşamıyorsun!

Senin için hayat siyah ya da beyaz değil, gri tonlarda akıyor. Zaman zaman yeni deneyimler yaşamayı, yeni insanlarla tanışmayı ya da farklı şeyler denemeyi seviyorsun ama her anını macera dolu geçirmek gibi bir arayışın yok. Hem konfor alanının güvenini hem de dış dünyanın heyecanını bir arada yaşamaya çalışıyorsun. Bu da seni dengeyi arayan biri yapıyor. Aslında hayatı kısmen dolu yaşıyorsun ama hep kontrollü ve ölçülü şekilde. Eğlenmek, keşfetmek, öğrenmek hoşuna gidiyor fakat sürekli peşinde koştuğun bir şey değil. Senin için hayatı dolu yaşamak, küçük mutluluklarla birlikte biraz da yenilik eklemekten ibaret.

Sen hayatı çoğunlukla dolu yaşıyorsun!

Sen hayatı büyük ölçüde dolu yaşayan birisin. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsun, arkadaş çevrenle vakit geçirmekten keyif alıyorsun ve farklı deneyimlere açık bir ruhun var. Rutinini kırmak için fırsatlar yaratıyor, zaman zaman risk alıyorsun. Hayatı daha canlı ve anlamlı kılmak için uğraş veriyorsun ve bu enerjin çevrendekilere de yansıyor. Elbette her günün macera dolu değil, ama genel olarak yaşamını zenginleştiren anılar biriktiriyorsun. Senin için hayat; keşfetmek, gelişmek, öğrenmek ve paylaşmakla dolu. Yani hayatı büyük ölçüde dolu yaşayanlardansın.

Sen hayatı sonuna kadar dolu dolu yaşıyorsun!

Sen hayatı gerçekten doya doya yaşayan nadir insanlardansın! Enerjin, merakın ve heyecanın hiç bitmiyor. Her fırsatı değerlendiriyor, yeni insanlarla tanışıyor, farklı yerler geziyor ve hayatına her gün yeni bir anı katıyorsun. Senin için hayat rutinlerden ibaret değil, tam tersine keşifler, maceralar ve unutulmaz deneyimlerle dolu. İnsanlar senin enerjini gördüklerinde motive oluyor çünkü senin yaşam tarzın adeta “hayatı dolu yaşamak” kavramının tanımı. Dışarıdan bakıldığında hayatın heyecan, eğlence ve anlam dolu görünüyor. Sen hayatı dolu dolu, sonuna kadar yaşıyorsun.

