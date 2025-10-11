Sen Hayatı Ne Kadar Dolu Yaşıyorsun?
Herkesin hayatı yaşama biçimi farklıdır: kimimiz küçük şeylerden mutluluk bulurken, kimimiz sürekli yeni deneyimlerin peşindeyiz. Peki sen hayatı ne kadar dolu dolu yaşıyorsun?
Hadi teste!
1. Hafta sonlarını genellikle nasıl geçiriyorsun?
2. Günlük rutininde spontane kararlar alır mısın?
3. Yeni insanlarla tanışmaya nasıl bakıyorsun?
4. Seyahat etmeye karşı tutumun ne?
5. En sevdiğin aktivite hangisine daha yakın?
6. Risk almayı sever misin?
7. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
8. Hayatındaki önceliğin nedir?
9. Hangi durumda kendini daha iyi hissedersin?
10. Yeni bir şey öğrenme konusunda nasılsın?
Sen hayatı hiç dolu yaşamıyorsun!
Sen hayatı pek dolu yaşamıyorsun!
Sen hayatı çoğunlukla dolu yaşıyorsun!
Sen hayatı sonuna kadar dolu dolu yaşıyorsun!
