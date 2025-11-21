Sen Hangi Psikanalitik Kuramcının Araştırma Konususun?
İnsan zihni sonsuz bir labirent… Travmaların, seçimlerin, savunma mekanizmaların, bastırdıkların, tekrar tekrar aynı döngülere düşüşün… Hepsi bir psikanalitik kuramcının gözünde seninle ilgili harika bir vaka dosyası olabilir! Peki, hangi kuramcının teorileri senin iç dünyanı en iyi açıklar? Yani, hangi kuramcı senin zihnin üzerine araştırma yapar?
Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir sorun yaşadığında aklına gelen ilk açıklama hangisine yakın olur?
4. Birine bağlanma biçimini nasıl tanımlarsın?
5. En büyük korkun hangisine daha yakın?
6. Bir başarı kazandığında bunu nasıl yorumlarsın?
7. Çocukluğunun seni en çok etkileyen yönü neydi?
8. Zihninde en çok hangi tarz düşünceler döner?
9. En çok hangi tarza yakın davranırsın?
10. Aşkta nasıl birisin?
Sigmund Freud – Bilinçdışının Derinliklerinde Bir Vakasın
Carl Gustav Jung – Arketiplerin ve Sembollerin Yolcususun
Alfred Adler – Mücadele, Üstünlük Çabası ve Kendini Kanıtlama
Karen Horney – İlişkiler, Güven ve Duygusal İhtiyaçların Merkezinde
