onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sen Hangi Ozbi Parçası Olurdun?

etiket Sen Hangi Ozbi Parçası Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 22:02

Sen eğer bir Ozbi parçası olsaydın hangisi olurdun? Hangi şarkı tam olarak seni anlatıyor? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var o da bu testi çözmek. Sen bize duygularını, günlük yaşantını anlat biz de hangi şarkı olduğunu bulmaya çalışalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle güne nasıl başlarsın?

2. Sabah içeceğin hangisi?

3. Arkadaşlarına ne kadar güveniyorsun, onlarla bir şeylerini paylaşır mısın?

3. Arkadaşlarına ne kadar güveniyorsun, onlarla bir şeylerini paylaşır mısın?

4. Sevgilin var mı?

5. Aşk hayatını nasıl tanımlarsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dürüst ol lütten... Sinirli biri misin?

7. Hayatta en çok neye önem verirsin?

8. Hayatta risk almak senin için ne ifade ediyor?

Kesinlikle O Bi Karamel!

Kesinlikle Geceyi Anlatmış!

Kesinlikle Zaman Aktı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın